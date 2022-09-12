DGS ek tercihleri nasıl yapılır?

DGS ek tercih kılavuzu, boş kontenjanlar ve taban puanları gündemde. 7 Eylül’de açıklanan tercih sonuçlarına göre hiçbir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar ek tercih tarihlerini bekliyor. Önlisans mezunların 4 yıllık lisans bölümlerine geçişi için girmeleri gereken sınav olan DGS’de ikinci şans için ek tercihlerini yapacak.

DGS EK TERCİHLERİ BAŞLADI MI 2022?

DGS ek tercih işlemlerine yönelik henüz tarih duyurulmadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

DGS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapılıyor.

DGS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

DGS ek tercih boş kontenjanları ve taban puanları henüz yayımlanmadı.

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24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı. Kayıt işlemleri 14 Eylül'e kadar tamamlanacağı için boş kontenjan listesi de 14 Eylül'den sonra yayımlanacaktır.

Ösym tarafından DGS ek tercih kılavuzu ise henüz yayımlanmadı ancak DGS taban puanları ve boş kontenjanları ile ilgili sayısal bilgiler yayımlandı.