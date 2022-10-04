Dijital içerik platformları ne kadar internet harcar: S Sport+, Exxen, Bein Connect

İş, eğitim, oyun, video, maç derken izlediğimiz her şeyde kullandığımız uygulamaların veya platformların dakika ve saatte harcadığı MB (megabayt) korkunç rakamlara ulaşabiliyor. Genellikle platformların çözünürlük ve görüntü kalitesine göre değişkenlik gösteren bu durum insanları tercihlerini de etkileyebiliyor.
PLATFORMLAR NE KADAR İNTERNET HARCIYOR?
En popüler dijital içerik platformlarından S Sport+, Exxen, Bein Connect dakikada ve 90 dakikada harcadığı MB ( Megabayt) miktarı;
> S Sport+
Dakikada 67 MB, 90 dakikada 6.03 GB
> Exxen
Dakikada 58 MB, 90 dakikada 5.22 GB
> Bein Connect
Dakikada 17 MB, 90 dakikada 1.53 GB
📲 Maç izlemenin platformlara göre megabayt (MB) maliyeti pic.twitter.com/NDNZq9BH3s
📲 Maç izlemenin platformlara göre megabayt (MB) maliyeti pic.twitter.com/NDNZq9BH3s— SPOR (@yenisafakspor) October 4, 2022