Dijital içerik platformları ne kadar internet harcar: S Sport+, Exxen, Bein Connect Gündelik hayatta vazgeçilmezlerimiz arasında yer alan internet, birçok uygulama ve platform ile çoğu zaman aylık Megabayt limitlerimizi aşmamıza neden olabiliyor. İzlediğimiz her şeyde saniye saniye, dakika dakika MB harcayan uygulamaların ne kadar harcadığını biliyor muydunuz? En popüler 3 platform olan S sport+, Exxen ve Bein Connect’in dakikalık ve saatlik ne kadar MB harcadığını sizler için derledik. Hangi platform ne kadar internet harcar? İşte detaylar.

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