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Dijital içerik platformları ne kadar internet harcar: S Sport+, Exxen, Bein Connect

Gündelik hayatta vazgeçilmezlerimiz arasında yer alan internet, birçok uygulama ve platform ile çoğu zaman aylık Megabayt limitlerimizi aşmamıza neden olabiliyor. İzlediğimiz her şeyde saniye saniye, dakika dakika MB harcayan uygulamaların ne kadar harcadığını biliyor muydunuz? En popüler 3 platform olan S sport+, Exxen ve Bein Connect’in dakikalık ve saatlik ne kadar MB harcadığını sizler için derledik. Hangi platform ne kadar internet harcar? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dijital içerik platformları ne kadar internet harcar: S Sport+, Exxen, Bein Connect
Dijital içerik platformları

İş, eğitim, oyun, video, maç derken izlediğimiz her şeyde kullandığımız uygulamaların veya platformların dakika ve saatte harcadığı MB (megabayt) korkunç rakamlara ulaşabiliyor. Genellikle platformların çözünürlük ve görüntü kalitesine göre değişkenlik gösteren bu durum insanları tercihlerini de etkileyebiliyor.

PLATFORMLAR NE KADAR İNTERNET HARCIYOR?

En popüler dijital içerik platformlarından S Sport+, Exxen, Bein Connect dakikada ve 90 dakikada harcadığı MB ( Megabayt) miktarı;

> S Sport+

Dakikada 67 MB, 90 dakikada 6.03 GB

> Exxen

Dakikada 58 MB, 90 dakikada 5.22 GB

> Bein Connect

Dakikada 17 MB, 90 dakikada 1.53 GB

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