2 milyon Suriyeli evine dönecek

Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken Türk Kızılayı da yardım çalışmalarına başladı. İnsani yardımların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Türk Kızılayı Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Acil dönemindeyiz. Bu sabah (dün) arkadaşlarımız bir konvoyla bir tır, iki kamyon ile Tel Abyad’a girdi. Kızılay çalışanlarımız, o bölgelerde etkilenmiş olan insanlara ihtiyaç duydukları insani yardım ağırlıklı, gıda ve hijyen malzemelerini dağıtıyorlar” diye konuştu.

Talha Menteş ve Kerem Kınık

Bir tır ve 2 kamyonet bölgeye ulaştı.

BARIŞ SAĞLANDIKÇA DÖNECEKLER

Harekatın sürdüğü bölgede güvenlik sağlandıktan sonra da insanlara yardımı sürdüreceklerinin altını çizen Kınık, Suriye iç savaşı nedeniyle yurdunu terk etmek zorunda kalan vatandaşların bölgeye barış geldikten sonra yuvalarına döneceğine işaret etti. Kınık,”Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi 2 milyon insanı barındırabilecek bir bölge orası. Barış sağlandıkça dönüş sağlanacak” dedi.

PSİKOLOJİK DESTEK VERECEĞİZ

Bundan sonraki süreçte, bu bölgeden sürgün edilmiş gerçek sahipleri olan Arapların, Türkmenlerin, Kürtlerin o bölgedeki kendi evlerine kavuşması, Türkiye’den ve Suriye içinden bölgeye geri dönüşleri ile ilgili desteklerinin olacağını dile getiren Kınık, şunları aktardı: “Sonrasında da Türkiye’den bu bölgede inşa edilecek olan yeni yerleşim yerlerine göç etmek isteyen Suriyeli misafirlerimizin dönüşlerine destek olacağız. Orada hayata tutunmaları için psikolojik destek ve finans kaynaklarının sağlanması gibi faaliyetlerimiz olacak.”

33 MİLYON İNSANA YARDIM

Kınık sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye 2017- 2018 döneminde 8 milyarın üzerindeki yardımlarıyla ve gayrisafi milli hasıladan ayırdığı pay oranıyla en fazla yardım yapan en cömert ülke olarak listedeki liderliğini koruyor. Aynı zamanda dünyanın en fazla mültecisine evsahipliği yaparak, insani yardım sektöründeki liderliğini sürdürüyor. Kızılay olarak geçtiğimiz yıl 50 ülkede 28 milyon insana yardım ulaştırmıştık. Bu sene 33 milyon insana yardım ulaştırmayı hedefliyoruz. İnsani yardım için harcadığımız tutar 3,5 milyar TL. Bunu da bu sene 4,5 milyar TL’ye çıkaracağız. Bu çerçevede özellikle çatışma bölgelerinde, insani yardım ulaştırmanın en zor olduğu noktalarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

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