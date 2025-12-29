21 İslam ülkesinden Somali’ye destek: Somaliland provokasyonuna karşı tek cephe

Haydut devlet İsrail’in 26 Aralık’ta Somaliland’i bağımsız bir ülke olarak tanıdığına ilişkin korsan açıklaması, İslam dünyasında geniş tepkiye sebep oldu. Aralarında Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan ve Somali’nin de bulunduğu 21 Müslüman ülke, önceki gün karara karşı beş maddelik ortak bir bildiri yayımlayarak Somali’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne güçlü destek verdi. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) de imzacısı olduğu açıklamada, işgalci güç İsrail’in adımı uluslararası hukukun açık ihlali olarak nitelendirildi. Terör devletinin korsan girişimine tepki içeren metne Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas'ın imza atmadığı belirtildi.

İİT tarafından yayımlanan beş maddelik bildiride, Somaliland’in Somali Cumhuriyeti’nin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Açıklamada, tek taraflı tanımanın Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz havzasında barış ve istikrarı tehlikeye atacağı, Birleşmiş Milletler Şartı’nın egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerine aykırı olduğu belirtildi. İsrail’in bu tutumunun “yayılmacı bir yaklaşımın yansıması” olduğu ifade edildi. Arap Birliği, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Afrika Birliği (AU) de benzer açıklamalar yaparak Somali’ye destek verdi. Afrika Birliği Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Somaliland’in Somali’nin ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayarak olası tanımaların bölgesel barış için ciddi riskler barındırdığını söyledi. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu’l Gayt ise adımı devletlerin birliği ilkesine aykırı buldu. Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Somaliland bölgesi arasında ilan edilen karşılıklı tanıma kararını reddettiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın, Somali Federal Cumhuriyeti'nin egemenliğine, ulusal birliğine ve toprak bütünlüğüne doğrudan bir saldırı niteliği taşıdığı ifade edildi.