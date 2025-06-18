9 yaşındaki çocuk iki yıl yalnız yaşadı

Fransa’nın Nersac kasabasında, 9 yaşındaki bir çocuğun yaklaşık iki yıl boyunca tamamen yalnız yaşadığı ortaya çıktı. 2020 ile 2022 yılları arasında annesi tarafından terk edilen çocuk, ısıtma sistemi çalışmayan, sıcak suyu olmayan ve düzensiz yiyecek erişimi bulunan bir evde yaşamını tek başına sürdürdü. Annesi yalnızca birkaç kilometre ötede yaşıyordu, ancak çocuğa hiçbir şekilde destek vermedi. Çocuk, hayatta kalmak için konserve yiyecekler, kekler ve zaman zaman komşuların balkonlarından aldığı domateslerle beslendi. Kış aylarında soğukla başa çıkmak için üzerine battaniyeler sararak uyudu ve soğuk suyla banyo yaptı. En dikkat çekici noktalardan biri ise çocuğun bu süreçte okula düzenli olarak devam etmesi, iyi notlar alması ve dışarıya karşı bakımlı görünmesi oldu. Bu durum hem öğretmenlerini hem de komşularını yanılttı. Kimse çocuğun evde tamamen yalnız olduğunu fark etmedi. Durumu öğrenen polis ve sosyal hizmetler devreye girdi. Eylül 2022’de çocuk koruma altına alınarak bir koruyucu ailenin yanına yerleştirildi.