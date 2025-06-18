Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
9 yaşındaki çocuk iki yıl yalnız yaşadı

9 yaşındaki çocuk iki yıl yalnız yaşadı

04:0018/06/2025, Çarşamba
G: 18/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Eylül 2022’de çocuk koruma altına alınarak bir koruyucu ailenin yanına yerleştirildi.
Eylül 2022’de çocuk koruma altına alınarak bir koruyucu ailenin yanına yerleştirildi.

Fransa’nın Nersac kasabasında, 9 yaşındaki bir çocuğun yaklaşık iki yıl boyunca tamamen yalnız yaşadığı ortaya çıktı. 2020 ile 2022 yılları arasında annesi tarafından terk edilen çocuk, ısıtma sistemi çalışmayan, sıcak suyu olmayan ve düzensiz yiyecek erişimi bulunan bir evde yaşamını tek başına sürdürdü. Annesi yalnızca birkaç kilometre ötede yaşıyordu, ancak çocuğa hiçbir şekilde destek vermedi. Çocuk, hayatta kalmak için konserve yiyecekler, kekler ve zaman zaman komşuların balkonlarından aldığı domateslerle beslendi. Kış aylarında soğukla başa çıkmak için üzerine battaniyeler sararak uyudu ve soğuk suyla banyo yaptı. En dikkat çekici noktalardan biri ise çocuğun bu süreçte okula düzenli olarak devam etmesi, iyi notlar alması ve dışarıya karşı bakımlı görünmesi oldu. Bu durum hem öğretmenlerini hem de komşularını yanılttı. Kimse çocuğun evde tamamen yalnız olduğunu fark etmedi. Durumu öğrenen polis ve sosyal hizmetler devreye girdi. Eylül 2022’de çocuk koruma altına alınarak bir koruyucu ailenin yanına yerleştirildi.


#Fransa
#çocuk
#yalnızlık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatları yeniden değişti: 18 Haziran 2025 benzine, motorine, LPG'ye, mazota zam, indirim var mı?