AB koronavirüs seyahat listesini açıkladı: Türkiye'nin yanı sıra ABD ve Rusya'ya yer verilmedi

Dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle mart ayı itibariyle sınırlarını kapatan AB, 14 ülkeye kapılarını açma kararı aldı.

14 ülke için kısıtlama kalktı

Buna göre; AB ülkelerine yakın Covid-19 verilerine sahip olduğu belirlenen Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Karadağ, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay'a 1 Temmuz'dan itibaren açılacak.

Türkiye ABD ve Rusya gibi ülkelere sınırlama sürüyor

Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan gibi ülkelere ise seyahat kısıtlamaları sürecek.

Söz konusu liste ülkelerdeki koronavirüs durumuna ve vaka sayısına göre 2 haftada bir güncellenecek.

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