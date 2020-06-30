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Dünya AB koronavirüs seyahat listesini açıkladı Türkiyenin yanı sıra ABD ve Rusyaya yer verilmedi
AVRUPA

AB koronavirüs seyahat listesini açıkladı: Türkiye'nin yanı sıra ABD ve Rusya'ya yer verilmedi

Avrupa Birliği, Schengen bölgesi haricindeki ülkelere seyahat yasağını kaldırdı. AB, Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Karadağ, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay'a sınırlarını açtı. Ancak Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan gibi ülkelere ise sınırlamanın sürdürülmesi kararı verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle mart ayı itibariyle sınırlarını kapatan AB, 14 ülkeye kapılarını açma kararı aldı.

14 ülke için kısıtlama kalktı

Buna göre; AB ülkelerine yakın Covid-19 verilerine sahip olduğu belirlenen Cezayir, Avustralya, Kanada, Gürcistan, Japonya, Karadağ, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Sırbistan, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay'a 1 Temmuz'dan itibaren açılacak.

Türkiye ABD ve Rusya gibi ülkelere sınırlama sürüyor

Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan gibi ülkelere ise seyahat kısıtlamaları sürecek.

Söz konusu liste ülkelerdeki koronavirüs durumuna ve vaka sayısına göre 2 haftada bir güncellenecek.

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