Dünya AB Rusyanın birlik ülkelerine olan petrol ihracatının yüzde 75ine etki edecek şekilde petrol ithalatını yasakladı
AVRUPA

AB Rusya’nın birlik ülkelerine olan petrol ihracatının yüzde 75’ine etki edecek şekilde petrol ithalatını yasakladı

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, dün gece üye ülkelerle düzenlenen zirve sonrasında AB’nin Rusya’ya karşı altıncı yaptırım paketini açıkladı. Ancak boru hattı ile teslim edilen ham petrol için geçici bir istisna yapılacağı açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
AB Rusya’nın birlik ülkelerine olan petrol ihracatının yüzde 75’ine etki edecek şekilde petrol ithalatını yasakladı
AB, Rus petrolüne yüzde 75 yaptırım kararını açıkladı.

AB ülkelerinin katılımıyla dün gece gerçekleştirilen zirvenin başında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski video konferans yöntemiyle konuşma yaptı. Zirveye katılan ülkeler, enerji, savunma ve gıda sektörü olmak üzere Rusya’ya uygulanacak bir dizi yaptırım kararı aldı.

Sberbank, Swift'ten çıkartıldı

AB Konseyi, Rusya’nın en büyük bankalarından Sberbank’ın Swift ödeme sisteminden çıkartılması dahil Rus devletine ait üç medya kuruluşuna da yayın yasağı getirdi. Zirve’de kabul edilen ve AB’nin altıncı yaptırım paketini kapsayan anlaşma gereği, AB ülkelerine Rusya’dan petrol ihracatı yasaklandı. AB Konsey Başkanı, bu yasağın Rus petrolünün yüzde 75’ine etki edeceğini ifade etti. Ancak boru hattı ile teslim edilen ham petrol için geçici bir istisna yapılacağı vurgulandı.

Savaş suçlarının soruşturulması, Eurojust tarafından yürütülüyor

Avrupa Konseyi, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı ile Ukrayna Başsavcısının savaş suçlarıyla ilgili çalışmalarına desteğini açıklayarak Rusya ile Belarus’un, uluslararası hukuka uygun olarak eylemlerinden sorumlu tutulacağını vurguladı. AB üye devleti devlet başkanları zirvede, EUROJUST tarafından koordine edilen ortak bir soruşturma ekibinin kurulmasını ve EUROPOL tarafından devam eden operasyonel desteği memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

2022'de Ukrayna'ya dokuz milyar Euro nakit

AB devlet ve hükümet başkanları, AB'nin acil likidite ihtiyacı konusunda Ukrayna hükümetine yardım etmeye devam edeceğini ve Ukrayna'ya 2022'de dokuz milyar Euro'ya kadar yeni istisnai makro-finansal yardım vermeye hazır olduğunu vurguladı. Avrupa Konseyi, Ukrayna'nın AB’ye yaptığı tüm ihracatlar üzerindeki ‘ithalat vergilerini’ bir yıl süreyle askıya alma kararını kabul etti. Ukrayna, Modolva ve Gürcistan’ın AB üyeliği başvurusu Haziran ayında görüşüleceği ifade edildi.

AB'nin petrol hamlesi sonrası Rusya'dan misilleme: Vanaları bugün kapatıyor
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre Rusya'dan gaz alan ülkelerin ödemelerini Rus para birimi ruble ile yapmasına karar verilmişti.
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Bu karara uymayan bazı ülkelere Rusya tarafından gaz sevkiyatı durdurulurken, söz konusu ülkeler arasına Hollanda da eklendi.
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Rus petrol şirketi Gazprom tarafından yapılan açıklamada, doğal gaz ödemelerini ruble ile yapmaya karşı çıkan Hollanda'ya gaz sevkiyatının durdurulacağı belirtilerek, \"30 Mayıs (Sözleşmede belirtilen son ödeme tarihi) itibarıyla Gazprom Export, nisan ayı gaz tedarikine dair GasTerra'dan (Hollanda petrol şirketi) ödeme almamıştır.
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Bu bağlamda 31 Mayıs 2022'den itibaren Rusya Devlet Başkanı'nın imzaladığı kararname doğrultusunda ödeme yapılana kadar GasTerra'ya gaz sevkiyatı durdurulmuştur\" denildi.
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GasTerra'nın Rus petrol şirketi Gazprom'a ruble ile ödeme yapmayı reddetmesi nedeniyle 31 Ekim'e kadar Hollanda'ya ulaştırılması gereken 2 milyar metreküplük doğalgaz sevkiyatı resmen durdurulurken, Danimarka'nın da Rusya'ya ruble ile ödeme yapmayı reddetmesi nedeniyle bu ülkeye de gaz sevkiyatının durdurulabileceği öğrenildi.
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Öte yandan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'dan ithal edilen petrol miktarını yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 90 azaltma konusunda uzlaştı.
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de yapılan AB Liderler Zirvesinde, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya petrol yaptırımı uygulama konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.
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AB Konseyi Başkanı Charles Michel de yine sosyal medyadan yaptığı açıklamada, miktar konusunda farklı bir oran vererek Rusya'dan petrol ithalatının üçte iki azalacağını belirtti.
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Rusya'nın savaş için kullandığı \"ciddi gelir kaynağının\" azalacağını kaydeden Michel, bu ülkeye baskıyı sürdüreceklerini vurguladı.
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Michel, ayrıca bu gece AB liderlerinin uzlaştığı 6. yaptırım paketinde Rusya'nın en büyük bankalarından Sberbank'ın para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılmasının ve Rusya devlet televizyonlarının yasaklanmasının da bulunduğunu bildirdi.
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AB ülkeleri, yaptırım paketinin dışında Ukrayna'nın likidite ihtiyacının G7 ülkeleriyle birlikte karşılanması için de anlaşmaya vardı.<br><br>Michel, AB'nin bu amaçla Ukrayna'ya 9 milyar avro hibe etmeye hazır olduğunu ve Ukrayna'nın yeniden inşasını destekleyeceklerini belirtti.
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AB Komisyonunun yaklaşık bir ay önce hazırladığı teklifte Rusya'dan ham petrol tedarikinin 6 ayda, rafine ürün tedarikinin de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldırılması yer alıyordu.<br><br>Macaristan başta olmak üzere bazı üye ülkeler petrol ithalatı yasağına karşı çıkıyordu. Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya Rusya'dan petrol ithalatında ek süre tanındı.
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Buna rağmen Macaristan enerji arz güvenliği tamamen sağlanana kadar ithalatın tamamen kesilmesine karşı çıkıyordu.<br><br>Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bugünkü AB Liderler Zirvesine girişinde, AB Komisyonunun kendilerine danışmadan teklif hazırladığını ve \"sorumsuzca davrandığını\" söylemişti.
AB'nin petrol hamlesi sonrası Rusya'dan misilleme: Vanaları bugün kapatıyor
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'dan ithal edilen petrol miktarını yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 90 azaltma konusunda uzlaşırken Rusya'dan ise misilleme gibi bir hamle geldi. Rusya, ruble ile ödeme yapmayı reddeden Hollanda'ya bugünden itibaren gaz akışını keseceğini duyurdu.

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