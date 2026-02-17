Yeni Şafak
ABD-İran müzakeresi sona erdi, ilk açıklama geldi: İran ile ilerleme sağlandı ancak tartışılacak çok fazla ayrıntı var

19:2817/02/2026, Salı
G: 17/02/2026, Salı
IHA
ABD ile İran arasında ikinci müzakere turu sona erdi.


Adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, İran ile ABD arasında yürütülen nükleer konulu dolaylı müzakereler hakkında, "İran ile görüşmelerde ilerleme kaydedildi ancak tartışılacak çok fazla ayrıntı var" dedi.

İsviçre’nin Cenevre kentinde İran ile ABD arasında yürütülen nükleer konulu dolaylı müzakerelerin ikinci turunun sona ermesinin ardından ABD’den açıklama geldi.

Adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi,
"İran ile görüşmelerde ilerleme kaydedildi ancak tartışılacak çok fazla ayrıntı var"
ifadelerini kullanarak, İranlıların görüş ayrılıklarını çözmek üzere ayrıntılı önerilerle iki hafta içinde geri dönüş yapacaklarını belirtti.


