Dünya ABD olası bilançoya hazırlanıyor Pentagona 100 bin ceset torbası siparişi verdiler
AMERİKA

ABD olası bilançoya hazırlanıyor: Pentagon’a 100 bin ceset torbası siparişi verdiler

Dünyada en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü ABD’de, olası bilançoya karşı hazırlık yapılıyor. ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Pentagon’a 100 bin ceset torbası siparişi verdi. ABD, Kovid-19’dan bir günde en fazla ölüm rekorunu da kırdı. Kayıplar dün 1047 artarak 5 bin 768’e yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi haline gelen ABD’de vaka sayıları giderek artıyor. Vakaların 230 bini, can kayıplarının ise 5 bini geçtiği ülkede, salgının beklenen bilançosuna yönelik hazırlıklara da hız verildi. ABD, dün 1047 kişinin ölmesiyle salgın başladığından bu yana bir günde en fazla Kovid-19 kaybı veren ülke konumuna geldi.

50 BİNİ YAKINDA GÖNDERİLECEK

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci’nin, ülkede Kovid-19 nedeniyle 100 bin ila 200 bin kişinin ölebileceğine yönelik açıklaması sonrası, ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansının (FEMA) Savunma Bakanlığından (Pentagon), salgında kullanılmak üzere 100 bin ceset torbası talebinde bulunduğu iddia edildi. Bloomberg’de yer alan ve FEMA yetkililerine dayandırılan haberde, koronavirüs kaynaklı muhtemel ölümler için talebin Pentagon’a iletildiği bildirildi. Pentagon’un elindeki 50 bin ceset torbasını yakın zamanda göndereceği, kalan 50 bin ceset torbası için ise alım yapacağı kaydedildi.

TRUMP: HER CEPHEDE SAVAŞIYORUZ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba akşamı Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü’nün günlük basın toplantısında konuştu. Trump, “Sosyal mesafe, çalışanlarımıza verdiğimiz ekonomik destek, hızlı tıbbi müdahale, yabancıların ülkemize gelmesini engelleme yolu ile virüse karşı her cephede savaşıyoruz” dedi. ABD Başkanı, Çin’in salgına ilişkin gerçek rakamı sakladığı iddialarına ilişkin, “Doğru olup olmadığını gerçekten bilmiyoruz. Ama görünen o ki bardağın dolu tarafını gösteriyorlar” yorumunda bulundu.

STOKLAR TÜKENİYOR

Trump, tıbbi koruyucu ekipman stoklarının da neredeyse tükendiğini doğruladı. ABD genelinde sağlık çalışanlarına gerekli olan koruma malzemesinin ulaştırılabilmesi için hükümetin üreticiler ile çalıştığını belirten Trump, “Hiçbir zaman olmadığı gibi herkes çalışıyor. Valilere de söyledim. Eğer temin edebiliyorsanız firmalardan kendiniz temin edin” dedi. Trump, “Şu anda bazı şeyler ithal ediyoruz. İhtiyaç duyduğumuz solunum cihazlarından yaklaşık 10 bin tane var. Bu kulağa çok gibi gelebilir ama değil” şeklinde konuştu.

İran’a mesaj

  • Öte yandan Trump’a basın toplantısında, “Gelen bilgilere ve inancımıza göre İran veya uzantıları, Irak’taki Amerikan askerlerine ve/veya varlıklarına yönelik sinsi bir saldırı planlıyor. Eğer bu olursa İran bunun bedelini gerçekten çok ağır şekilde öder” şeklindeki tweeti soruldu. Trump, “İran’ı uyarıyoruz. Yanlış bir şey yaparsanız bunun bedelini ödersiniz” yanıtını verdi. İran’ın doğrudan kendisinin olmasa bile Irak’taki İran destekli grupların birtakım planları olduğu bilgisi geldiğini vurgulayan Trump, “Kötü bir şey olursa, bunun sonucu İran için çok acı verici olur” ifadesini kullandı.

ABD'de önümüzdeki 2 hafta çok zor geçecek,100 ila 200 bin kişinin ölebilir
DÜNYA
ABD'de önümüzdeki 2 hafta çok zor geçecek,100 ila 200 bin kişinin ölebilir
Abone Ol Google News
Test sonucu belli oldu

Test sonucu belli oldu

​ABD Başkanı Trump'ın ilk testi negatif çıkmıştı.
Sömürgeci zihniyeti

Sömürgeci zihniyeti

​Fransız doktor Afrikalı insanlara denek muamelesi yaptı.
Ödemeler evde

Ödemeler evde

​PTT şubelerine geçici kapatma kararı.
Rekor bağış

Rekor bağış

Milletimizin tam desteğiyle devam ediyor.
Bir milyonu aştı

Bir milyonu aştı

​Dünyadaki vaka sayısı kritik seviyeyi geçti.
'Kahramanları' <br>ikna edeceğiz!

'Kahramanları'
ikna edeceğiz!

​Koronavirüs tedavisinde dünyaya umut olacaklar...
Konya Büyükşehir'den tam destek

Konya Büyükşehir'den tam destek

​Konyalı vatandaşların mağdur olmamasını sağlayacağız
Kampanyaya <br>o da katıldı

Kampanyaya
o da katıldı

​Çiller de "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" dedi.
Yurt dışında <br>124 kaybımız var

Yurt dışında
124 kaybımız var

Çavuşoğlu'ndan 7 milyon Türk'e önemli uyarı.
Son 24 saat açıklandı

Son 24 saat açıklandı

​Yetmiş dokuz hastamızı daha kaybettik.
Piknikçilere <br>ceza yağdı

Piknikçilere
ceza yağdı

Yirmi bir kişiye toplam 66 bin lira ceza kesildi.
İtalya'da <br>760 kişi daha öldü

İtalya'da
760 kişi daha öldü

Fotoğraflar kritik durumu gözler önüne serdi.
Türkiye'yi hedef <br>gösterenler silindi

Türkiye'yi hedef
gösterenler silindi

Twitter Suud, BAE ve Mısır'ın propaganda hesaplarını kapattı.
Maske ile ortak devriye

Maske ile ortak devriye

Sosyal mesafe kuralı uygulanarak icra edildi.
Millet cevap verecek

Millet cevap verecek

Kanunsuz kampanya düzenleyenlere gönderme.
Ölümleri 'ders' oldu!

Ölümleri 'ders' oldu!

​Irkçıların ülkesinde koronavirüs savaşında ön cephedeydiler.
Saat 12...

Saat 12...

​Dünyanın en işlek merkezleri günün en yoğun saati 12'de bu halde.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.