ABD olası bilançoya hazırlanıyor: Pentagon’a 100 bin ceset torbası siparişi verdiler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi haline gelen ABD’de vaka sayıları giderek artıyor. Vakaların 230 bini, can kayıplarının ise 5 bini geçtiği ülkede, salgının beklenen bilançosuna yönelik hazırlıklara da hız verildi. ABD, dün 1047 kişinin ölmesiyle salgın başladığından bu yana bir günde en fazla Kovid-19 kaybı veren ülke konumuna geldi.

50 BİNİ YAKINDA GÖNDERİLECEK

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci’nin, ülkede Kovid-19 nedeniyle 100 bin ila 200 bin kişinin ölebileceğine yönelik açıklaması sonrası, ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansının (FEMA) Savunma Bakanlığından (Pentagon), salgında kullanılmak üzere 100 bin ceset torbası talebinde bulunduğu iddia edildi. Bloomberg’de yer alan ve FEMA yetkililerine dayandırılan haberde, koronavirüs kaynaklı muhtemel ölümler için talebin Pentagon’a iletildiği bildirildi. Pentagon’un elindeki 50 bin ceset torbasını yakın zamanda göndereceği, kalan 50 bin ceset torbası için ise alım yapacağı kaydedildi.

TRUMP: HER CEPHEDE SAVAŞIYORUZ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba akşamı Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü’nün günlük basın toplantısında konuştu. Trump, “Sosyal mesafe, çalışanlarımıza verdiğimiz ekonomik destek, hızlı tıbbi müdahale, yabancıların ülkemize gelmesini engelleme yolu ile virüse karşı her cephede savaşıyoruz” dedi. ABD Başkanı, Çin’in salgına ilişkin gerçek rakamı sakladığı iddialarına ilişkin, “Doğru olup olmadığını gerçekten bilmiyoruz. Ama görünen o ki bardağın dolu tarafını gösteriyorlar” yorumunda bulundu.

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STOKLAR TÜKENİYOR

Trump, tıbbi koruyucu ekipman stoklarının da neredeyse tükendiğini doğruladı. ABD genelinde sağlık çalışanlarına gerekli olan koruma malzemesinin ulaştırılabilmesi için hükümetin üreticiler ile çalıştığını belirten Trump, “Hiçbir zaman olmadığı gibi herkes çalışıyor. Valilere de söyledim. Eğer temin edebiliyorsanız firmalardan kendiniz temin edin” dedi. Trump, “Şu anda bazı şeyler ithal ediyoruz. İhtiyaç duyduğumuz solunum cihazlarından yaklaşık 10 bin tane var. Bu kulağa çok gibi gelebilir ama değil” şeklinde konuştu.

İran’a mesaj

Öte yandan Trump’a basın toplantısında, “Gelen bilgilere ve inancımıza göre İran veya uzantıları, Irak’taki Amerikan askerlerine ve/veya varlıklarına yönelik sinsi bir saldırı planlıyor. Eğer bu olursa İran bunun bedelini gerçekten çok ağır şekilde öder” şeklindeki tweeti soruldu. Trump, “İran’ı uyarıyoruz. Yanlış bir şey yaparsanız bunun bedelini ödersiniz” yanıtını verdi. İran’ın doğrudan kendisinin olmasa bile Irak’taki İran destekli grupların birtakım planları olduğu bilgisi geldiğini vurgulayan Trump, “Kötü bir şey olursa, bunun sonucu İran için çok acı verici olur” ifadesini kullandı.