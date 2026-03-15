ABD ordusu Rümeylan üssünden çekildi

Suriye yönetimi, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin çekilmesinin ardından ülkenin kuzeydoğusundaki Rümeylan askeri üssünün kontrolünü devraldığını açıkladı.
Suriye devlet televizyonu, Suriye ordusunun, Haseke'deki Rümeylan Üssü'nü ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bölgeden ayrılmasının ardından kontrolü ele aldığını açıkladı.
Suriye ordusu, daha önce, ABD güçlerinin çekilmesinin ardından Tenef, Kasrak ve Şeddadi üslerinin de kontrolünü devralmıştı.
ABD ordusu, hali hazırda Haseke'deki "Harab Cir" ve "Life Stone" konuşlanma noktalarında varlığını sürdürüyor.
Suriye'nin yeni yönetimi, terör örgütü PKK/SDG'nin işgalindeki bölgelerde nüfuzunu genişletiyor.
Suriye ordusu ile SDG güçleri arasında 2026 başında yaşanan çatışmaların ardından taraflar, SDG kontrolündeki askeri ve sivil kurumlarının kademeli olarak devlet yapısına entegre edilmesini öngören bir anlaşmaya varmıştı.