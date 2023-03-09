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Dünya

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki 'Suriye' oylamasında dikkat çeken 'Türkiye' detayı

ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçi Milletvekili Matt Gaetz'in sunduğu, Başkan Joe Biden'ı tüm Amerikan askerlerini Suriye'den çekmeye çağıran yasa tasarısını oyladı.

07:23 . 9/03/2023 Perşembe
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ABD Temsilciler Meclisi.

ABD Temsilciler Meclisi.

Tasarı, 103 "evet" oyuna karşın 321 "hayır" oyuyla reddedildi. Demokratlardan 56, Cumhuriyetçilerden de 47 milletvekili tasarıya destek verdi.


Gaetz, Amerikalıların Suriye'nin nasıl büyük güçlerin rekabet sahası haline geldiğini merak edebileceklerini belirterek, Suriye'de oluşan karmaşık denkleme işaret etti.


Suriye rejiminin kendi halkına ateş açmasıyla başlayan olaylarda Körfez ülkelerinin muhalefete verdiği desteği hatırlatan Gaetz, İran'ın da Suriye'yi desteklemekle kalmayıp Hizbullah'ı da sahaya sürdüğünü ve Suriye'yi işgal ettiğini kaydetti. Gaetz, Rusya'nın da devreye girerek bu sayede Doğu Akdeniz'e inmek suretiyle tabloyu daha da karmaşık hale getirdiğini söyledi.


"NATO müttefiki Türkiye" vurgusu


Gaetz, Suriye'de bulunan PKK/YPG güçlerini kastederek, "Bütün bunların üstüne Suriye'ye savaş ilan eden Kürtler ortaya çıktı ve durumu daha da karmaşık hale getiren ise Kürtlerin NATO müttefikimiz Türkiye ile de çatışma halinde olması." ifadelerini kullandı.


ABD'nin 2015'te Suriye'deki "karmaşaya" dahil olduğunu ve burada Amerikalıların hayatlarını kaybettiğini belirten Gaetz, aynı zamanda bu kapsamda milyarlarca dolar harcandığını vurguladı. Gaetz ayrıca Türkiye'nin Suriye'de DEAŞ'la mücadele ettiğini, Suriye rejimi ve Rusya'nın terör örgütü üzerinde baskı kurabileceği bir ortamda terör örgütü DEAŞ'ın varlığı ve yokluğu arasında 900 Amerikan askerinin olduğuna inanmadığını belirtti.


Milletvekillerini, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliğinin DAEŞ ile mücadeleye kararlı destek operasyonuna ilişkin raporu okumaya davet eden Gaetz, buna göre DEAŞ'ın ABD için artık bir tehdit oluşturmadığını ileri sürdü.


"ABD ordusunun görevi Amerikalıların vergileriyle yabancı topraklarda savaş çıkartmak değil"


Tasarıya destek sunan Cumhuriyetçi Milletvekili Marjorie Taylor Greene de ABD Savunma Bakanlığının yabancı ülkelerde Amerikalı vergi mükelleflerinin pahasına savaş açmaması gerektiği görüşünü savundu.


Greene, Savunma Bakanlığının Suriye'de değil, ülkeye uyuşturucu sokan Meksikalı kartellerle mücadele etmesi gerektiğini söyledi.


Seçmen bölgesinden hiçbir Amerikalının kendisine "Suriye'de savaşa girmeliyiz." demediğini ifade eden Greene, birçok Amerikan askerinin yabancı topraklarda yaşamını yitirdiğine dikkati çekti.


#ABD Kongresi
#ABD Başkan Joe Biden
#Suriye
1 saat önce
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ABD Temsilciler Meclisi'ndeki 'Suriye' oylamasında dikkat çeken 'Türkiye' detayı
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