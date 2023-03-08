|
Reklam
Reklam
Dünya

ABD uçağında ‘toplu katliam’ korkusu

ABD’de Los Angeles’tan Boston’a giden bir uçaktaki yolcuları öldürmekle tehdit eden ve bir kabin görevlisini yaralayan yolcu etkisiz hale getirildi.

Dış Haberler
Dış Haberler
04:00 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Uçakta “toplu katliam yaparak her bir yolcuyu öldüreceğini” söyleyen Torres, elindeki kırık kaşıkla bir kişiyi yaraladıktan sonra kabin memurları tarafından zararsız hale getirildi.

Uçakta “toplu katliam yaparak her bir yolcuyu öldüreceğini” söyleyen Torres, elindeki kırık kaşıkla bir kişiyi yaraladıktan sonra kabin memurları tarafından zararsız hale getirildi.

ABD’de Los Angeles’tan Boston’a giden bir uçaktaki yolcuları öldürmekle tehdit eden ve bir kabin görevlisini yaralayan yolcu etkisiz hale getirildi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde 33 yaşındaki Francisco Severo Torres isimli adamın bir süre acil çıkış kapısını kurcaladıktan sonra ayağa kalkıp bağırmaya başladığı kameraya yansıdı. Uçakta “toplu katliam yaparak her bir yolcuyu öldüreceğini” söyleyen Torres, elindeki kırık kaşıkla bir kişiyi yaraladıktan sonra kabin memurları tarafından zararsız hale getirildi.

Francisco Torres
#ABD
#Uçak
#Francisco Severo Torres
39 dakika önce
default-profile-img
ABD uçağında ‘toplu katliam’ korkusu
EYT mesaisi altıda başlıyor: e-Devlet'ten 'emekli olur' yazısı yeterli
Bağlarımız güçleniyor: Türkiye ile Brunei arasında beş anlaşma imzalandı
MHP lideri Bahçeli'den Akşener'e eleştiri: Yine satar yine satacaktır
Çin'den ABD'ye uyarı: Frene basın yoksa çatışırız
Afrika Fransa'yı kovmaya hazır: Macron başarısız oldu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.