ABD uçağında ‘toplu katliam’ korkusu

ABD’de Los Angeles’tan Boston’a giden bir uçaktaki yolcuları öldürmekle tehdit eden ve bir kabin görevlisini yaralayan yolcu etkisiz hale getirildi. Sosyal medyaya düşen görüntülerde 33 yaşındaki Francisco Severo Torres isimli adamın bir süre acil çıkış kapısını kurcaladıktan sonra ayağa kalkıp bağırmaya başladığı kameraya yansıdı. Uçakta “toplu katliam yaparak her bir yolcuyu öldüreceğini” söyleyen Torres, elindeki kırık kaşıkla bir kişiyi yaraladıktan sonra kabin memurları tarafından zararsız hale getirildi.