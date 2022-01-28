ABD’de Biden ayarlı emeklilik: Yüksek Mahkeme üyesi Breyer'in emekliliği siyaset gündemini değiştirdi

ABD siyasetinde gündem Yüksek Mahkeme üyesi Stephen G. Breyer’ın aldığı ani emeklilik kararı ile değişti. Eski ABD Başkanı Bill Clinton tarafından 1994 yılında atanan, 83 yaşındaki Breyer’in ömür boyu sürdürebileceği görevini Kasım 2022’de düzenlenecek ara seçimler öncesinde bırakma kararı ile hem Yüksek Mahkemede Demokratlar aleyhine iyice bozulmasına engel olma hem de son dönemde anketlerde büyük düşüş yaşayan ABD Başkanı Joe Biden’ın seçmeni nezdindeki konumunu yükseltme amacı taşıyor.

Halihazırda ABD Kongresi’nin üst kanadı olan Senato’da Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti eşit sandalye sayısını (50-50) paylaşıyor. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in oy verme hakkıyla Senatoda denge Demokratlar lehine değişiyor.

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Kasım 2022’de gerçekleşecek ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’nin Senato’da çoğunluğu elde etmesi halinde Yüksek Mahkemeye üye seçme avantajını da elde etmiş olacak.

Öte yandan Breyer’ın erken emekliliği ile Başkan Biden’ın, siyahi bir kadın yargıcı Yüksek Mahkemeye atama sözünü yerine getirebileceği kaydediliyor. Bu yolla geçen bir yılda neredeyse hiçbir seçim vaadini hayata geçiremeyen Biden’ın, kaybettiği seçmen tabanını kazanmak istediği belirtilmekte. Yüksek Mahkemedeki 9 yargıçtan 6’sı Cumhuriyetçi Başkanlar döneminde 3’ü ise Demokrat Başkanlar tarafından seçilmiş durumda.

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