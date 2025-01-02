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ABD'de havai fişek kazası: 3 ölü 22 yaralı

ABD'de havai fişek kazası: 3 ölü 22 yaralı

16:202/01/2025, Perşembe
DHA
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Foto: DHA
Foto: DHA

ABD'nin Hawaii eyaletinde yeni yıl kutlamaları sırasında meydana gelen havai fişek kazasında 3 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı.

ABD'nin Hawaii eyaletinde yılbaşı kutlamaları sırasında meydana gelen havai fişek kazasında 3 kişinin öldüğü, 20'den fazla kişinin yaralandı. Hawaii Valisi Josh Green, düzenlediği basın toplantısında, “Savaş bölgesinde yaşanan ve hayatlarına mal olan en kötü yaralanmalardan bahsediyoruz” dedi.


Honolulu İtfaiye Departmanı, maytap, havai fişeklerin ülkede yasa dışı olmasına ve havai fişek patlatmak için özel izin gerekmesine rağmen, kentin genelinde bu uygulamanın sürdürüldüğünü kaydetti.


#ABD
#Havai Fişek
#Ölü

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