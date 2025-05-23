ABD’de iki İsrailli diplomat öldürüldü

ABD’nin başkenti Washington’daki İsrail Büyükelçiliği yakınındaki Yahudi Müzesi’ne, çarşamba gecesi düzenlenen saldırıda, biri kadın biri erkek iki İsrailli elçilik çalışanı öldü. Söz konusu personellerin adının Sarah Lynn Milgrim ve Yaron Lishcinki olduğu bildirildi. Saldırıyı gerçekleştiren ABD vatandaşı Elias Roriguez, 10 el ateş açarak iki elçilik çalışanını öldürdüğü müzede, polisler gelene kadar bekleyerek polislere teslim oldu. Medyaya yansıyan görüntülerde önce müzede görgü tanığı gibi beklediği görülen Rodriguez’in polisler gelince “Ben yaptım, Gazze için yaptım, yaşasın Filistin” diye bağırdığı görülüyor. Washington Metropolitan Polis Şefi Pamela A. Smith "Geçmişinde onu (Rodriguez'i) radarımıza sokacak herhangi bir şey görmüyoruz" diye konuşarak, terörizmle mücadele görev gücünün FBI ile şüphelinin geçmişini derinlemesine incelemek için çalıştığını belirtti. Saldırı, İsrail’deki iç çatışmaları daha da körükledi. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun liderliğindeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin üyeleri, saldırıdan son zamanlarda Gazze’deki soykırımı daha yüksek sesle eleştirmeye başlayan bazı muhalefet liderlerini sorumlu tutuyor. Bunların başında gelen İsrail Demokrat Parti lideri Yair Golan, önceki gün yaptığı açıklamada, Gazze’deki duruma işaret ederek, “Akıllı bir devlet sivillere karşı savaşmaz, pervasızca çocukları öldürmez ve tehcir etmez” demişti.