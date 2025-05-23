ABD’de iki İsrailli diplomat öldürüldü

Gazze’deki soykırım dünyadaki İsrail karşıtlığını yükseltirken ABD’nin başkenti Washington DC’de iki İsrailli diplomat silahlı saldırıda öldürüldü.30 yaşındaki ABD vatandaşı Elias Rodriguez, Yahudi Müzesi’nde İsrail elçilik çalışanları Yaron Lischinsky ve Sarah Lynn Milgrim’i vurup polise teslim oldu. Rodriguez bu sırada “Özgür Filistin” diye bağırdı. Saldırının ardından İsrail, dünyadaki elçiliklerinde güvenlik seviyesini yükseltti.
ABD’nin başkenti Washington’daki İsrail Büyükelçiliği yakınındaki Yahudi Müzesi’ne, çarşamba gecesi düzenlenen saldırıda, biri kadın biri erkek iki İsrailli elçilik çalışanı öldü. Söz konusu personellerin adının Sarah Lynn Milgrim ve Yaron Lishcinki olduğu bildirildi. Saldırıyı gerçekleştiren ABD vatandaşı Elias Roriguez, 10 el ateş açarak iki elçilik çalışanını öldürdüğü müzede, polisler gelene kadar bekleyerek polislere teslim oldu. Medyaya yansıyan görüntülerde önce müzede görgü tanığı gibi beklediği görülen Rodriguez’in polisler gelince “Ben yaptım, Gazze için yaptım, yaşasın Filistin” diye bağırdığı görülüyor. Washington Metropolitan Polis Şefi Pamela A. Smith "Geçmişinde onu (Rodriguez'i) radarımıza sokacak herhangi bir şey görmüyoruz" diye konuşarak, terörizmle mücadele görev gücünün FBI ile şüphelinin geçmişini derinlemesine incelemek için çalıştığını belirtti. Saldırı, İsrail’deki iç çatışmaları daha da körükledi. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun liderliğindeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin üyeleri, saldırıdan son zamanlarda Gazze’deki soykırımı daha yüksek sesle eleştirmeye başlayan bazı muhalefet liderlerini sorumlu tutuyor. Bunların başında gelen İsrail Demokrat Parti lideri Yair Golan, önceki gün yaptığı açıklamada, Gazze’deki duruma işaret ederek, “Akıllı bir devlet sivillere karşı savaşmaz, pervasızca çocukları öldürmez ve tehcir etmez” demişti.
"KAHANİST HÜKÜMET DÜŞMANLIĞINI BESLİYOR"
Büyükelçilik saldırısı sonrası koalisyon üyelerinin kendisine yönelik eleştirilerine cevap veren Golan, elçilik saldırısının baş sorumlusunun Başbakan Netanyahu olduğunu söyleyerek, “Netanyahu, İsrail’e yönelik anti-semitik nefreti körüklüyor. Bunun sonucu da dünyadaki tüm Yahudilerin tehlike altına girmesi oldu” diye konuştu. X hesabından da açıklama yapan Golan, "antisemitizm (Yahudi karşıtlığı) ve İsrail nefreti"ni körükleyenin "Kahanist Netanyahu hükümeti" olduğunu dile getirdi. Golan, "Netanyahu'nun politikaları sonucunda dünyanın her köşesindeki her Yahudi için eşi benzeri görülmemiş bir siyasi izolasyon ve tehlike söz konusudur" ifadelerini kullandı. Gazze’deki soykırımın “Netanyahu ve hükümetinin faşist ideolojisinden kaynaklı olduğunu” değerlendiren eski Savunma Bakanı Moshe Yaalon da elçilik saldırısından hükümeti sorumlu tutan muhalifler arasında yer alıyor.