ABD'de kanlı silahlı saldırı: Dört ölü 20 yaralı

Beaufort County Şerif Ofisi'nin sosyal medya hesabından olayla ilgili paylaşım yapıldı. Açıklamada, South Carolina eyaletinin St. Helena Adası'ndaki bir barda sabaha karşı silahlı saldırı meydana geldiği, 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 20 kişinin de yaralandığı kaydedildi.