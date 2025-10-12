Yeni Şafak
ABD'de kanlı silahlı saldırı: Dört ölü 20 yaralı

ABD'de kanlı silahlı saldırı: Dört ölü 20 yaralı

23:3112/10/2025, Pazar
DHA
Polis olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
Polis olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

ABD'de bir barda sabaha karşı meydana gelen silahlı saldırı sonucu dört kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.


ABD'nin South Carolina eyaletinde bir barda meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Beaufort County Şerif Ofisi'nin sosyal medya hesabından olayla ilgili paylaşım yapıldı. Açıklamada, South Carolina eyaletinin St. Helena Adası'ndaki bir barda sabaha karşı silahlı saldırı meydana geldiği, 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 20 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.



