New Jersey’de fırtına beklentisi nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

23:3311/10/2025, Cumartesi
AA
ABD’nin New Jersey eyaletinde tüm 21 ilçe için şiddetli bir kuzeydoğu fırtınası (nor’easter) beklentisi nedeniyle olağanüstü hâl ilan edildi.

Paterson kent merkezinde, bölgeyi etkisi altına alan şiddetli fırtına (nor’easter) nedeniyle hayat olumsuz etkilendi.

Kentte sürücüler yağış ve rüzgar nedeniyle yavaş ilerlerken, vatandaşlar yağmurdan korunmak için şemsiyelerini kullandı. 

 ABD’nin doğu kıyısında etkili olan tropikal rüzgar ve yağmur fırtınasının, New York ve çevresindeki Tri-State bölgesine doğru ilerledikçe şiddetini artırarak kuvvetli rüzgarlar, kıyı taşkınları ve yoğun yağışlara neden olması bekleniyor.

#ABD
#New Jersey
#Fırtına
