New Jersey’de fırtına beklentisi nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

ABD’nin doğu kıyısında etkili olan tropikal rüzgar ve yağmur fırtınasının, New York ve çevresindeki Tri-State bölgesine doğru ilerledikçe şiddetini artırarak kuvvetli rüzgarlar, kıyı taşkınları ve yoğun yağışlara neden olması bekleniyor.