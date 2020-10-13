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Dünya ABDde korkunç gerçek 250 bin çocuk gelin var
AMERİKA

ABD'de korkunç gerçek: 250 bin çocuk gelin var

Çocuk evliliği veya 18 yaş öncesi evlilik, ABD'nin 46 eyaletinde District of Columbia dahil üç bölgesinde yasal olarak gerçekleştiriliyor. Küçük yaşta evlendirilmek istenen çocuklar için ebeveynlerinin imzası yeterli oluyor. Ancak çocuk gelinler bu evliliği sona erdirmek veya evden uzaklaşmak isterlerse yaşları itibari ile vasi olmaksızın hiç bir yasal işlem başlatamıyor. Yaşanacak herhangi olumsuz durumda kadın sığınma evleri yine yaşları itibari ile çocuk gelinlere kapısını kapatırken gençlik sığınma evleriyse eşi veya ailesine haber vererek onu geri teslim etme yolunu tercih ediyor. Sadece 10 yıl içinde ABD'de 12-18 yaş grubunda yaklaşık 250 bin çocuk evlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​ABD’de 27 eyalette evlilik için herhangi bir alt yaş sınırlaması bulunmuyor. ​
​ABD’de 27 eyalette evlilik için herhangi bir alt yaş sınırlaması bulunmuyor. ​

ABD'nin en büyük gerçekliğinden biri olan çocuk yaşta evlilik konusu çocukları derinden etkiliyor. 'Çağdaş Batı' sisteminin dünyayı yargıladığı, Hindistan, Afganistan, Pakistan, Irak, Suriye ve hatta Türkiye'de "çocuk gelinler" olarak nitelendirilen reşit olmadan yapılan evlilikler ABD'de resmi olarak gerçekleştiriliyor.

Çocuk evliliği veya 18 yaşından önce yapılan evlilikler, ABD'nin 46 eyaletinde ve District of Columbia dahil üç ABD bölgesinde yasal.

Her yerde olduğu gibi bu evlilikler, "ebeveyn izni" olarak bilinen bir form aracılığıyla, ebeveynin imzası ile yapılabiliyor. Ebeveyn baskısı ile gerçekleşen bu evliliklerde çocuğun rızası değil ailenin baskısı etkin oluyor.

ABD’de 27 eyalette evlilik için herhangi bir alt yaş sınırlaması da bulunmuyor.

Massachusetts ve New Hampshire eyaletleri, 12- 13 yaşındaki kız çocukları ve 14 yaşındaki erkek çocuklarının ebeveyn ve adli izinle evlenmelerine imkan tanıyor.

250 bin çocuk evlendi

ABD’de “2000-2010 yılları arasında, 12-18 yaş grubunda yaklaşık 250 bin kişi” evlendi.

2007-2017 yıllarında beş binden fazla yetişkin, çocuk yaştaki eşleri için evlilik vasıtasıyla pasaport başvurusu yaparken, üç bine yakın çocuk da eşleri için pasaport başvurusunda bulundu.

Sığınma evleri çocuk gelinlere kapalı

ABD'deki sığınma evleri, potansiyel yasal sorumluluk nedeniyle bir ebeveyn veya vasi refakati olmaksızın reşit olmayan çocukları kabul etmiyor.

Gençlik sığınma evleri de bu çocuk gelinler için bir çözüm değil. Söz konusu gençlik sığınma evleri, ebeveynleri çocukları oradayken bilgilendiriyor ve yeniden birleştirme planıyla yalnızca üç hafta barındırıyor.

Çocuk koruma hizmetleri de çocuk gelinler için bir çözüm olmuyor. Çocuklar diğer konularda olduğu gibi bir vasi veya başka bir temsilci aracılığıyla hareket etmedikçe yasal bir işlem başlatmasına izin verilmiyor.

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