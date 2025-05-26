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ABD'de silahlı saldırı: 11 kişi yaralandı

ABD'de silahlı saldırı: 11 kişi yaralandı

07:2326/05/2025, Pazartesi
AA
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Yaralıların hastanelere sevk edildiği, yaralı sayısının ilerleyen saatlerde artabileceği ifade edildi.
Yaralıların hastanelere sevk edildiği, yaralı sayısının ilerleyen saatlerde artabileceği ifade edildi.

ABD'nin Carolina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaralandı. Açıklamada, yaralıların hastanelere sevk edildiği, yaralı sayısının ilerleyen saatlerde artabileceği ifade edildi.

Horry Bölgesi Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, eyaletin Little River bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralanırken, saldırının nedenine ya da olası şüphelilerine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Açıklamada, yaralıların hastanelere sevk edildiği, yaralı sayısının ilerleyen saatlerde artabileceği ifade edildi.

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

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