ABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 yükselişle 10.909,45 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,89 puan ve yüzde 0,34 artarak 10.909,45 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,12 ve holding endeksi yüzde 0,21 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,18 ile gıda içecek olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,03 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı ve kimya oldu.