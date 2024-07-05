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Dünya

ABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklandı

ABD'de tarım dışı istihdam haziranda 206 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 4'ten yüzde 4,1'e çıktı.

15:43 - 5/07/2024 Friday
AA
Arşiv
Arşiv

ABD'de kritik istihdam verisi açıklandı.


ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tarım dışı istihdam haziran ayında 206 bin arttı. Ülkede işsizlik oranı yüzde 4,1 seviyesine yükseldi.


Yüzde 4'te kalması bekleniyordu


ABD'de haziran ayında tarım dışı istihdamın 191 bin kişi artması, işsizlik oranının yüzde 4'te kalması bekleniyordu.


Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine eylül ayında gitmesi bekleniyor. CME Fed Watch verilerine göre, eylül ayında faiz indirim ihtimali yüzde 66,5 düzeyinde bulunuyor.


Fed, politika faizini son 22 yılın zirvesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında tutuyor.




#ABD
#Tarım dışı istihdam
#ekonomi
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