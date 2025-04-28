ABD'de üniversiteye silahlı saldırı: 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı

ABD'deki Elizabeth City State Üniversitesi'nde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kuzey Carolina eyaletinin doğusundaki üniversitede Viking Festivali'nin son gününde silahlı saldırı düzenlendi. Festivalin kapanışı öncesi düzenlenen "Yard Fest" etkinliği sırasındaki saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Ölen kişinin öğrenci olmadığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
Kolluk kuvvetlerine yapılan ihbar sonrası kampüs geçici olarak kapatıldı. Olaya yönelik soruşturma başlatıldı.