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Şara: ABD yaptırımları kaldırsın

Şara: ABD yaptırımları kaldırsın

Dış Haberler
04:0024/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara
Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Amerikan basınından New York Times’a konuştu. Başkan Donald Trump ve yönetimine çağrıda bulunan Şara, ülkesine uygulanan yaptırımların kaldırılmasını talep etti. ABD’nin yaptırımların kaldırılması karşılığında talep ettiği bazı koşulların tartışılması gerektiğini ifade eden Şara, eski rejimin suçlarının ülkesine mal edilmemesi gerektiğini kaydetti. “Suriye, en başından beri topraklarının herhangi bir yabancı ülkeyi tehdit etmek için kullanılmasını engellemeyi taahhüt etmiştir” diyen Şara, “Hükümetim kıyı bölgesinde barışı korumaya kararlıdır ve şiddetten sorumlu olanları sorumlu tutacaktır” ifadelerini kullandı. Ülke içinde ordu yapılanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Şara, Rus yapımı silahların yerini alacak yeni silahlar için henüz teklif almadıklarını dile getirdi.


#Ahmed Şara
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