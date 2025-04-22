Diasporadaki Suriyelilerin yüzde 60’ı dönecek

Suriye’de 14 yıl boyunca süren devrim hareketi sırasında Esed rejimi ve müttefikleri İran, Rusya ve mezhepçi milis grupların yanı sıra DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerinin neden olduğu yıkıma rağmen dönüşler artarak devam ediyor. Suriye’de toplumsal barışı güçlendirmek ve rejim kalıntılarının saldırıları ile propagandalarına karşı halkı birliğe yönlendirmek için Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından geçtiğimiz ay görevlendirilen İlahiyatçı Dr. Enes Ayrout, Yeni Şafak’ın sorularını yanıtladı. Ayrout, Türkiye ve Avrupa’daki Suriyelilerin yüzde 60’ının geri döneceğini tahmin ettiklerini söyledi. Son güvenlik olaylarının hızla kontrol altına alınması ve okulların kapanmasıyla birlikte diasporadaki Suriyelilerin hızla dönüşünü beklediklerini belirten Ayrout, “Evleri yıkılmış olsa da geri dönüp, yeniden inşa edecekler. Suriye zengin ve güzel bir ülke, şimdi yeniden halkına kavuşuyor. Herkes vatanını sever ve yeniden inşa etmek ister” değerlendirmesini yaptı.





İSRAİL KAOS ÇIKARMAK İSTİYOR

İsrail’in Suriye’ye yönelik müdahale çabalarını değerlendiren Ayrout, “İsrail bizim için dış düşmandır. Bölgede kaos ve istikrarsızlık yaratmak istiyor. İsrail, Suriye'deki mevcut durumu kendi çıkarına göre kontrol etmek istiyor” şeklinde konuştu. Dr. Ayrout, Suriye’nin eski rejimin ihmali nedeniyle çok kötü bir durumda olduğunu, 14 yıl önce gidenlerin döndüklerinde ülkelerinin daha da geriye gittiğini gördüğünü belirtti.





Türkiye sayesinde hayatta kaldık

Esed rejiminin devrilmesiyle ülkelerine dönen Suriyelilerden Muhammed Cüneyt, annesi ve 3 kız kardeşiyle memleketi Banyas’tan Türkiye’ye kaçtıklarını belirtti. Muhammed Cüneyt, 3 ay önce Türkiye’den ayrıldığını ve oradaki arkadaşlarını çok özlediğini, Türkçeyi ana dili gibi konuştuğunu belirterek, “Burada gelenler hep diyorlar ki ‘Türkiye suyundan içtik, onu çok özleyeceğiz’. Çok zor şartlar altında yaşadık ama mutlu günlerimiz de oradaydı. Orası ikinci vatanımız. Burada kalsaydık annem hakkında tutuklama emri vardı. Bu yüzden kaçtık. Türkiye sayesinde annem ölmedi, hayatta” dedi.



