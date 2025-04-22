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Bağdat'ta Şii hazımsızlığı: Şara'yı tutuklatmak istiyorlar

Bağdat'ta Şii hazımsızlığı: Şara'yı tutuklatmak istiyorlar

Mahmud Hüdayi Uysal
Mahmud Hüdayi Uysal
19:5622/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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İran yanlısı Iraklı Şii Lider Kays el-Hazali, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı tehdit etti
İran yanlısı Iraklı Şii Lider Kays el-Hazali, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı tehdit etti

Irak Başbakanı Muhammed es-Sudani, gelecek ay başkent Bağdat'ta gerçekleştirilecek Arap Birliği Zirvesi'ne Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı da davet ettiğini açıklayarak, "Gelirse hoş gelir" ifadelerini kullanmıştı. Iraklı Şii Lider Kays el-Hazali, Irak Parlamentosu'ndaki azgın azınlığı da harekete geçirerek, "Şara Irak'a girdiği an tutuklanır" dedi. Hazali, İran'daki molla rejimine yakınlığıyla biliniyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın mayıs ayında Bağdat'ta ifa edilecek Arap Birliği Zirvesi'ne davet edilmesi,
Irak'ta İran yanlısı Şii güruhlar tarafından
tepkiyle karşılandı.
Konuyu Irak Parlamentosu'na taşıyan azgın azınlık, Başbakanlık'a gönderdiği dilekçede
Ahmed Şara'ya tutuklanma ve zirveden men
taleplerinde bulundu.
Irak'ta Şii grupların Ahmed Şara aleyhinde Başbakanlık'a gönderdiği dilekçe

Şiiler Rahatsız Oldu

Irak'ta
'terör faaliyetlerinde parmağı olduğu da iddia edilen'
Şii menşeli Ashab-ül Ehlül Hak Partisi'nin Genel Sekreteri
Kays el-Hazali,
sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Irak’a olası ziyaretinde
tutuklanması gerektiği hezeyanını
dile getirdi.
Şii Lider Hazali'nin X'teki paylaşımı

Hazali'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

─ Mevcut Suriye rejiminin başkanının Irak'a gelmesi daha önceki suçları nedeniyle sorun teşkil etmektedir; çünkü bu durum, hakkında çıkarılmış
yakalama kararına
istinaden
güvenlik güçlerince tutuklanması
gibi sonuçlara yol açabilir.
Kays el-Hazali

Irak Başbakanı Resmen Davet Etmişti

Irak Başbakanı Muhammed es-Sudani, 16 Nisan'da Süleymaniye’de katıldığı bir forumda,
"Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı resmen davet ettik, Irak'ta gayet hoş karşılanacak ve Arap zirvesine katılacak"
açıklamasında bulunmuştu.
Bu açıklamanın ertesi günü Sudani ve Şara,
Katar'da bir araya gelerek
ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.
Irak Başbakanı Sudani ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara Katar'da

Türkiye'nin Bölge Politikasına Tehdit

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin sınırlarında ve dahi
bölge genelinde herhangi bir çatışma istemediğini
defaatle dile getirmiş,
istikrara ve refaha kavuşmuş bir ortam oluşturmaya çalıştıklarını
belirtmişlerdi.
Suriye'de 8 Aralık Devrimi ile beraber
İran ve Rus destekli Baas rejiminin yıkılmasının akabinde,
İran'ın bölgedeki etkisini gittikçe yitirmesi
Irak'taki Şii oluşumları oldukça rahatsız etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Fidan Antalya Diplomasi Forumu'nda
Önce
"Aleviler katlediliyor" yalanına
sarılan birtakım çevreler, ardından Suriye'deki
Dürzileri ve Şiileri
ortaya sürmeye çalışıyor.
Hem İran hem de İsrail,
Suriye'nin istikrara kavuşma düşüncesinden
oldukça tedirgin oluyor.
#Irak
#Muhammed es-Sudani
#Ahmed Şara
#Kays el-Hazali
#Iraklı Şii Milisler
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