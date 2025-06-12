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ABD'den vatandaşlarına Irak uyarısı: Gitmeyin

ABD'den vatandaşlarına Irak uyarısı: Gitmeyin

10:5312/06/2025, Perşembe
G: 12/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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ABD Dışişleri Bakanlığı, ‘güvenlik tehditlerinin artması’ gerekçesiyle Amerikan vatandaşlarına uyarı yaptı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, ‘güvenlik tehditlerinin artması’ gerekçesiyle Amerikan vatandaşlarına uyarı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarından “artan güvenlik tehditleri” nedeniyle Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Yetkililer, ABD Dışişleri Bakanlığının, "bölgede huzursuzluk çıkma ihtimali" nedeniyle Bağdat Büyükelçiliğindeki zorunlu olmayan personelini geri çekmeye hazırlandığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Bağdat büyükelçiliği dün akşam geçen son dakika haberlerin ardından bugün de bir seyahat uyarısı yayınladı.


Associated Press (AP) ajansı, dün akşam saatlerinde geçtiği son dakika haberinde ABD Dışişleri Bakanlığının, "bölgede huzursuzluk ihtimali" nedeniyle Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğinde zorunlu olmayan personelini geri çekmeye hazırlandığını yazdı.

Personelini geri çekecek

AP'nin haberine göre, ABD'de ismi belirtilmeyen bazı yetkililer konuya ilişkin açıklama yaptı. Yetkililer, ABD Dışişleri Bakanlığının, "bölgede huzursuzluk çıkma ihtimali" nedeniyle Bağdat Büyükelçiliğindeki zorunlu olmayan personelini geri çekmeye hazırlandığını belirtti.


Bu kararın, ABD Büyükelçiliğinde çok sayıda personeli etkilemeyebileceği, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Büyükelçiliğin halihazırda sınırlı sayıda personeli bulunduğu kaydedildi.


Olası tahliyede destek verilecek

Yetkililer, ayrıca Dışişleri Bakanlığının, Bahreyn ve Kuveyt'teki zorunlu olmayan personeli ve yakınlarının da bu ülkeden ayrılmasına imkan tanıyacağını ifade ederek, ABD Savunma Bakanlığının Bağdat'tan "olası bir tahliyeye" destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.



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