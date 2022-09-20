Dünya ABde ekmeğe ortalama yüzde 18 zam yapıldı
AVRUPA

AB'de ekmeğe ortalama yüzde 18 zam yapıldı

Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'da ekmek fiyatlarının rekor düzeyde artmasına yol açtı. Avrupa Birliği'nde (AB) ekmeğe ortalama yüzde 18 zam geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABde ekmeğe ortalama yüzde 18 zam yapıldı
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Rusya–Ukrayna savaşının ekonomik etkileri Avrupa'da enerji kadar gıda ürünlerinde de hissediliyor. Özellikle tahıl tedariğinde yaşanan sıkıntı nedeniyle Avrupa Birliği'nde ekmek rekor düzeyde zamlandı.

DW'de yer alan haberde; Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın pazartesi günü Lüksemburg'da yaptığı açıklamada, Ağustos 2021 ile Ağustos 2022 arasında geçen bir yılık sürede ekmek fiyatlarının AB'de ortalama yüzde 18 arttığı belirtildi. Bir önceki yıl Birlik genelindeki artış yüzde 3 olarak kayıtlara geçmişti.

  • Böylece ekmek zamları, söz konusu bir yıllık dönemde yaklaşık yüzde 8'lik bir artış gösteren tüketici fiyat endeksinden önemli ölçüde yüksek oranda gerçekleşmiş oldu.

Eurostat'tan yapılan açıklamada, ekmek fiyatlarının artmasının başlıca nedeni olarak küresel tahıl pazarını etkileyen Ukrayna savaşı gösterildi. Açıklamada, Rusya ve Ukrayna'nın tahıl sektöründe önemli ihracat ülkeleri olduğu belirtildi.

AB ülkelerinde ekmek fiyatları ise farklı oranlarda zamlandı. Ekmek Fransa'da yüzde 8, Hollanda'da yüzde 10 zam görürken en fazla zam yüzde 66 ile Macaristan'da tespit edildi. İkinci sıradaki Litvanya'da ise artış yüzde 33 oldu. Estonya ve Slovakya ise yüzde 32 ile üçüncü sırada yer aldı. Almanya'da ise ekmek yüzde 17,5 zamlandı. AB üyesi olmayan İsviçre'de ise ekmek fiyatı yaklaşık yüzde 4 zam gördü.

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4 bin 500 yıllık maya ile ekmek pişirdi: Her anını paylaştı
FOTOĞRAF 19
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ABD'li bilim insanı ve ve video oyunu tasarımcısı Seamus Blackley, Mısır kazılarında ortaya çıkan seramiklerin içinde bulunan ekşi mayaları kullanarak bir somun ekmek hazırladı.
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Blackley, \"Bu proje Mısır bilimi ve ekmek pişirme sevgimden doğdu.
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Mısırlıların çok sevdiği ekmeği tekrar yapabileceğimi fark ettim\" dedi.
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Blackley'in ekmeği pişirme aşamaları sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Blackley, Harvard'daki Peabody Arkeoloji ve Etnoloji Müzesi'nden maya örnekleri almak için bilim insanı Dr. Serena Love ve mikrobiyolog Richard Bowman ile birlikte çalıştı.
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Bilim insanı, Twitter hesabında mayanın bir zamanlar bira ve ekmek yapımında kullanılan seramik kaplardan topladıklarını açıkladı.
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\"Eğlence ve deneme için bu ekmek normal mayalı ekmeğin pişirildiği fırında pişirildi. Ancak Mısırlılar gibi pişirmek için önümüzdeki birkaç ay için gerekli aletleri geliştiriyoruz\" diyen Blackley, \"İşlem çok karmaşık çünkü bu değerli örnekleri kirletmeden toplamamamız gerekiyor\" ifadelerini kullandı.
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Seamus Blackley ve diğer bilim insanları bir yıl boyunca seramik kaplardan örnek toplayarak içindeki mikroorganizmaları inceledi.
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Ardından ekmek yapımına yetecek kadar maya toplandı.
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Ekip sterilize edilen mayayı, organik tahıllarla birleştirdi ve üzerine biraz su ile saf zeytinyağı ilave etti.
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Sonuç olarak 21. yüzyılda, binlerce yıl öncesinin tarifiyle bir somun ekmek ortaya çıktı.
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Blackley, \"Fikir, 4 bin 500 yıl öncesinde kullanılan tarif ve o dönemde kullanılan ekşi maya ile ekmek yapmaktı.
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Ekmeğin aroması, tattığım hiçbir şeye benzemiyor\" dedi.
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Deneyinin her adımını fotoğraflayan Seamus Blackley, ekmeğin aroması için \"inanılmaz ve yeni\" dedi.
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Blackley heyecanını, \"Alıştığımız hamurdan çok daha tatlı ve daha zengin\" cümleleriyle dile getirdi.
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Bilim insanı \"Deney inanılmaz derecede heyecan verici. İşe yaradığı için çok şaşkınım\" cümlelerini kullandı.


Deneyiminin sonuçlarını sosyal medyadan paylaşan Blackley, pişirdiği ekmeğin normal ekmeklerden daha 'zengin ve tatlı' olduğunu söyledi.
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\"Ancak yenmesinin uygun olup olmadığını onaylamak için örnekler daha çok araştırılmalı.\"

Blackley, \"Bunun sadece deneme için olduğunu unutmayın. Numune saf değildi ve iyi analiz edilmedi. Bu yüzden önümüzde daha çok iş var\" şeklinde konuştu. Blackley, Love ve Bowman'ın örnekleri gelecek sene analiz edeceklerini de söyledi.
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4 bin 500 yıllık maya ile ekmek pişirdi: Her anını paylaştı
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ABD'li fizikçi ve video oyunu tasarımcısı Seamus Blackley, Antik Mısır'dan kalma bir çanakta bulunan 4 bin 500 yıllık maya ile ekmek pişirdi. Ekmeğin aroması için “inanılmaz ve yeni" diyen Blackley, deneyimin her adımını fotoğrafladı. İşte 4 bin 500 yıllık maya kullanılarak yapılan ilginç ekmek...


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