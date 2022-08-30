Avrupa'da gıda krizi büyüyor: İtalya'da halk saatlerce süt ve ekmek sırasında bekledi

Ukrayna'nın, Karadeniz limanlarından çıkartılamayan 20 milyon tonun üzerindeki tahılının da krizi tırmandırması İtalya'yı etkiledi.
Milano kentinde yüzlerce İtalyan vatandaşı, erzak temin edebilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu.
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İtalya'da metrelerce uzunlukta gıda yardımı kuyruğu oluştu
İtalya'nın Milano kentinde, gıda yardımı alabilmek için sıraya giren insanlar uzun kuyruklar oluşturdu. Devletten yeterli yardımı alamayan insanlar, yardım paketlerini almak için saatlerce sıra bekliyor.
Erzak alabilmek için saatlerce beklediler
Bazı İtalyanlar, yaşananlardan hem Avrupa Birliği'ni hem de Roma yönetimini sorumlu tutuyor.
Kuyruktakilerin, gıda alabilmek için saatlerce beklemek zorunda kaldığı anlar kameraya yansıdı.
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Koronavirüs salgının tetiklediği küresel gıda krizi tırmanmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde tedarik zincirinde aksamalarla karşı karşıya kalındı.
Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş ile durum iyice çıkmaza girdi.
Ukrayna'nın, Karadeniz limanlarından çıkartılamayan 20 milyon tonun üzerindeki tahılının da krizi tırmandırması İtalya'yı etkiledi.
Milano kentinde yüzlerce İtalyan vatandaşı, erzak temin edebilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu.
SAATLERCE BEKLEDİLER<br><br>Bazı İtalyanlar, yaşananlardan hem Avrupa Birliği'ni hem de Roma yönetimini sorumlu tutuyor. Kuyruktakilerin, gıda alabilmek için saatlerce beklemek zorunda kaldığı anlar kameraya yansıdı.
İtalya'da erzak kuyruğu: Yardım alabilmek için saatlerce beklediler
İtalya'nın Milano kentinde gıda yardımı alabilmek için sıraya giren insanların oluşturduğu uzun kuyruklar kameraya yansıdı.