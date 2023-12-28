Milli İstihbarat Teşkilatı harekete geçti, PKK’nın Irak/Hakurk ve Metina’da güvenlik güçlerimize yönelik gerçekleştirdiği eylem akabinde Suriye’de bulunan PKK hedefleri yok edildi. Nefes kesen operasyonda 50'ye hedef yerle bir edilirken operasyonda öncelikle sivil hassasiyetine dikkat edildi. Halkın zarar görmemesine azami hassasiyet gösterildi. MİT’in; 12 şehidimizin kanının yerde kalmaması için, Suriye ve Irak sahalarında operasyonlarına etkin şekilde devam edeceği öğrenildi.