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Dünya

Aynı silah!

Irak’ın kuzeyinde 12 askeri şehit eden ve devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden ABD yapımı kamuflajlı M4 silahları çıktı. 1 Ekim’de Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na saldıran teröristler de aynı model silah taşıyordu. Kamuflajlı M4’ler, PKK’nın sözde yönetici kadrosunda bulunuyor.

Burak Doğan
04:00 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 02:25 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hakurk - Ankara.
Hakurk - Ankara.

Irak’ın kuzeyinde bulunan Hakurk’taki üs bölgemize PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırılardan sonra, bölgede öldürülen teröristlerin silahları dikkat çekti. 23 Aralık’ta ölü ele geçirilen teröristlerden “Memyan Armanc” kod adlı Hakim Tekin ve “Helmet Şahin” kod adlı Kawa Takor’ın, ABD menşeili kamuflajlı M4 kullandıkları öğrenildi. 1 Ekim’de Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na saldıran teröristlerden birinden de aynı model silah çıkmıştı.

KAMUFLAJLI ÜRETİLİYOR

Birçok devlet ordusunda bulunan ABD yapımı M4’ler, terör örgütü PKK/YPG içerisinde de kullanılıyor. Terör örgütünün özellikle sözde komuta kademesinde bulunan “kamuflajlı” M4’ler,
sonradan boyanma değil, kamuflajlı olarak üretiliyor.
3 yıldır PKK’ya düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen Rus, ABD ve İsveç yapımı silahlar dikkat çekiyor. ABD’nin kamuflajlı bu modeli, son 1-2 yıldır PKK’ya verdiği biliniyor.


#Hakurk
#Irak
#İçişleri Bakanlığı
#ABD
#M4
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