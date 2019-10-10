Dünya Abdülhamidi canlandıran Bülent İnal Allah ordumuzu muzaffer eylesin
BARIŞ PINARI HAREKATI

Bülent İnal'dan Barış Pınarı Harekatı yorumu

Abdülhamid'i canlandıran Bülent İnal: Allah ordumuzu muzaffer eylesin

Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncuları"TRT Akademi Söyleşileri kapsamında Kırıkkale Üniversitesinde öğrencilerle bir araya geldi. Dizide Abdülhamid'i canlandıran, oyuncu Bülent İnal, bir öğrencinin, "Sultan Abdülhamid olarak Barış Pınarı Harekatı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine, "Bunu pek yapmam ama Abdülhamid olarak cevap vereyim: Allah ordumuzu muzaffer eylesin" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Oyuncu Bülent İnal (sağ)
Oyuncu Bülent İnal (sağ)

Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncuları, TRT Akademi Söyleşileri kapsamında Kırıkkale Üni̇versi̇tesi (KKÜ) öğrencileriyle buluştu.

Dizide Sultan Abdülhamid'i canlandıran oyuncu Bülent İnal 1980 yılında İstanbul'a geldiğini ve o dönem ülkenin şartlarının farklı olduğunu dile getirerek, çok uzun yıllar Sultan Abdülhamid'le alakalı bir şey bilmeden büyüdüğünü aktardı.

Dizi projesi sayesinde Sultan Abdülhamid'i anladığını ve kendilerine anlatılmayan, bilmedikleri, öğrenmelerini istemedikleri bir dönem olduğunu gördüklerini ifade eden İnal, şöyle devam etti:

  • "Payitaht Abdülhamid başlamadan önce Abdülhamid'le ilgili bazı şeyler kafamda olsa da, bir şeyler okusam da projeyle birlikte bu daha da yoğunlaştı. Abdülhamid'i anlamaya çalışıyorum ve hala buna devam ediyorum. Her seferinde şaşırıyorum. Neden öğretilmediğini merak ediyorum. Fakat bu projeyle birlikte ben de öğrendim, herkes de öğrenmeye başladı. Bu ülkenin çok uzun yıllara dayanan bir tarihi var. Dünyanın her yerini etkilemiş tarihi, kültürü var. Bunu öğrenmemizin bir zararı yok. İçerisinde ne olursa olsun."

"Allah ordumuzu muzaffer eylesin"

İnal, bir öğrencinin "Sultan Abdülhamid olarak Barış Pınarı Harekatı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine, "Bunu pek yapmam ama Abdülhamid olarak cevap vereyim: Allah ordumuzu muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: Kahraman askerimiz Ahmet Topçu şehit oldu
DÜNYA
Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber: Kahraman askerimiz Ahmet Topçu şehit oldu
228 teröristetkisiz hale getirildi

228 terörist
etkisiz hale getirildi

​Milli Savunma Bakanlığı harekata ilişkin açıklamalarda bulundu.
Harekattan acı haber

Harekattan acı haber

Barış Pınarı Harekatı kapsamında bir kahraman askerlerimiz şehit düştü.
ABD ve Rusya BMyi kilitledi

ABD ve Rusya BM'yi kilitledi

BM'nin harekattan dolayı Türkiye'yi kınamasına ABD ve Rusya engel oldu.
Güncel harita

Güncel harita

​Barış Pınarı Harekatı 2. gününde hızla ilerliyor.
Silahlarını<br>bırakıp kaçtılar

Silahlarını
bırakıp kaçtılar

​ABD'nin PYD'ye verdiği füzeler Suriye Milli Ordusu'na ganimet oldu.
O görüşmenin<br>perde arkasını anlattı

O görüşmenin
perde arkasını anlattı

​'Efendim PYD ile PKK aynıdır, bunu kongrede anlayabilen kişi sayısı çok az'
İşte PYD'lilerin kazdığı tüneller

İşte PYD'lilerin kazdığı tüneller

​Suriye Milli Ordusu, teröristlerin kaçış tünellerini tespit etti.
Harran'a kardeş Alberobello

Harran'a kardeş Alberobello

İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba.
İtalyanlar çekiliyor

İtalyanlar çekiliyor

Türkiye'nin askeri harekatı Doğu Akdeniz'de yankı buldu.
Biri bebek ikisi çocuk 6 şehit

Biri bebek ikisi çocuk 6 şehit

​PKK/PYD'li teröristler Türkiye'deki sivilleri hedef aldı.

Askerimizin yanındayız

Askerimizin yanındayız

Şenol Güneş'ten 'Barış Pınarı Harekatı'na destek.
'Yokuz!'

'Yokuz!'

​Trump Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı operasyonla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
Barış Pınarı'na<br>milli damga

Barış Pınarı'na
milli damga

​Harekatta kullanılan yerli sistemler TSK'nın gücüne güç katıyor.
İsrail medyası: Artık Trump'a güvenilmez

İsrail medyası: Artık Trump'a güvenilmez

​"Trump, İsrail için çürük senet haline geldi"
Silahları<br> bırakarak kaçtılar

Silahları
bırakarak kaçtılar

Tel Abyad'da terörden arındırılan köylerde arama tarama sürüyor.
Haddini bildirdi

Haddini bildirdi

PKK ağzıyla konuşan eski oyuncuya tokat gibi yanıt.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.