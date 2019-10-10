Abdülhamid'i canlandıran Bülent İnal: Allah ordumuzu muzaffer eylesin

Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncuları, TRT Akademi Söyleşileri kapsamında Kırıkkale Üni̇versi̇tesi (KKÜ) öğrencileriyle buluştu.

Dizide Sultan Abdülhamid'i canlandıran oyuncu Bülent İnal 1980 yılında İstanbul'a geldiğini ve o dönem ülkenin şartlarının farklı olduğunu dile getirerek, çok uzun yıllar Sultan Abdülhamid'le alakalı bir şey bilmeden büyüdüğünü aktardı.

Dizi projesi sayesinde Sultan Abdülhamid'i anladığını ve kendilerine anlatılmayan, bilmedikleri, öğrenmelerini istemedikleri bir dönem olduğunu gördüklerini ifade eden İnal, şöyle devam etti:

"Payitaht Abdülhamid başlamadan önce Abdülhamid'le ilgili bazı şeyler kafamda olsa da, bir şeyler okusam da projeyle birlikte bu daha da yoğunlaştı. Abdülhamid'i anlamaya çalışıyorum ve hala buna devam ediyorum. Her seferinde şaşırıyorum. Neden öğretilmediğini merak ediyorum. Fakat bu projeyle birlikte ben de öğrendim, herkes de öğrenmeye başladı. Bu ülkenin çok uzun yıllara dayanan bir tarihi var. Dünyanın her yerini etkilemiş tarihi, kültürü var. Bunu öğrenmemizin bir zararı yok. İçerisinde ne olursa olsun."

"Allah ordumuzu muzaffer eylesin"

İnal, bir öğrencinin "Sultan Abdülhamid olarak Barış Pınarı Harekatı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine, "Bunu pek yapmam ama Abdülhamid olarak cevap vereyim: Allah ordumuzu muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.