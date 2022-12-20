Afganistan'da şüpheli salgın: 2 çocuk hayatını kaybetti Afganistan'ın Zabul Vilayeti Sağlık Müdürü Abdul Hakim Hakkani, Şahcoy ilçesinde sağlık ekiplerinin henüz tespit edemediği şüpheli bir salgının yayıldığını duyurdu. Son birkaç haftada söz konusu salgına yakalanan çok sayıda kişinin sağlık merkezlerine başvurduğunu aktaran Hakkani, hastalığın tespiti için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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