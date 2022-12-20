Dünya Afganistanda şüpheli salgın 2 çocuk hayatını kaybetti
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Afganistan'da şüpheli salgın: 2 çocuk hayatını kaybetti

Afganistan'ın Zabul Vilayeti Sağlık Müdürü Abdul Hakim Hakkani, Şahcoy ilçesinde sağlık ekiplerinin henüz tespit edemediği şüpheli bir salgının yayıldığını duyurdu. Son birkaç haftada söz konusu salgına yakalanan çok sayıda kişinin sağlık merkezlerine başvurduğunu aktaran Hakkani, hastalığın tespiti için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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Haber Merkezi AA
Afganistanda şüpheli salgın: 2 çocuk hayatını kaybetti
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Afganistan'ın Zabul Vilayeti Sağlık Müdürü Abdul Hakim Hakkani, Şahcoy ilçesinde sağlık ekiplerinin henüz tespit edemediği şüpheli bir salgının yayıldığını duyurdu.

Son birkaç haftada söz konusu salgına yakalanan çok sayıda kişinin sağlık merkezlerine başvurduğunu aktaran Hakkani, hastalığın tespiti için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

En az 80 kişi salgına yakalandı, 2 çocuk hayatını kaybetti

Hakkani, ilçede en az 80 kişinin yüksek ateş, burundan kan akıntısı gibi belirtiler gösteren salgına yakalandığını açıkladı.

2 çocuğun bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

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