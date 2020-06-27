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Dünya Almanların ırkçılığı son bulmuyor Eşkıya gibi gurbetçinin bahçesinin kapısını kırıp, Alman bayrağı astılar
AVRUPA

Almanların ırkçılığı son bulmuyor: Eşkıya gibi gurbetçinin bahçesinin kapısını kırıp, Alman bayrağı astılar

Almanların ırkçılığı son bulmuyor: Eşkıya gibi gurbetçinin bahçesinin kapısını kırıp, Alman bayrağı astılar

Almanya'da Neo Nazi üyeleri yine sahneye çıktı. Kimliği belirsiz kişiler, 53 yaşındaki Hatice Sayın'ın bahçesine, kapı kilidini kırarak Alman bayrağı dikti. Sayın, bayrağı görünce büyük şok yaşadığını ifade etti. Kamera kaydı olmadığı için polisin hiçbir şey yapmadığını belirten Sayın, "Bahçeye geldim şok oldum. Salıncağın ipleri kesilmiş, çocukların oyuncakları ve ortalık darmadağın edilmiş her tarafı kırıp dökmüşler. Bütün pisliklerini yapmışlar. Trambolini kesmişler içine Alman bayrağını dikmişler" diye isyan etti.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Temsili
Fotoğraf: Temsili

Köln kenti Klettenberg bölgesinde hobi bahçesi olan Hatice Sayın (53) dün sabah bahçesinde Alman bayrağının dikili olduğunu görünce şoke oldu. Bahçedeki salıncağın iplerinin de kesilmiş olduğunu gören Türk vatandaşı, "Çocukların oyuncakları ve ortalık darmadağın edilmiş her tarafı kırıp dökmüşler. Bir de Almanya bayrağı dikmişler” dedi.

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Trambolinin ortasına diktiler

Sayın, bahçesine giriş yaptığında gördüğü manzarayı şöyle anlattı: “Bahçeye geldim şok oldum. Salıncağın ipleri kesilmiş, çocukların oyuncakları ve ortalık darmadağın edilmiş her tarafı kırıp dökmüşler. Bütün pisliklerini yapmışlar. Trambolini kesmişler içine Alman bayrağını dikmişler. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Benim çevrem, iş arkadaşlarım, okul arkadaşlarım genelde hepsi Alman. Böyle bir şeyin başıma geleceğine inanmazdım. Böyle şeylerin olduğuna inanmıyordum, ama gördüm ki var, oluyormuş. Bütün Almanların yabancı düşmanı olduğunu düşünmüyorum çünkü çevrem Alman. Ama bu kafayı taşıyan insanların hala var olduğuna inanıyorum şimdi.”

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Kamera kaydı olmadığı için polis 'Bir şey yapamayız' dedi.


Olayın ardından polis çağırdığını belirten Sayın, polisin ırkçılık olayı üzerine durdurğunu ifade ederek, “Polis geldi. Beni rahatlatmak için geceleri de bundan sonra polis yollayıp buraları kontrol edeceklerini söyledi. Kamera ya da görgü tanığı olmadığı için yapılabilecek pek bir şeyin olmadığını, genelde bu tip olaylarda şüphelilerin bulunamadığını ancak devriye gezip dikkat edeceklerini söylediler” dedi.

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Almanların ırkçılığı son bulmuyor: Eşkıya gibi gurbetçinin bahçesinin kapısını kırıp, Alman bayrağı astılar
Dünya

Almanların ırkçılığı son bulmuyor: Eşkıya gibi gurbetçinin bahçesinin kapısını kırıp, Alman bayrağı astılar

Almanya'da Neo Nazi üyeleri yine sahneye çıktı. Kimliği belirsiz kişiler, 53 yaşındaki Hatice Sayın'ın bahçesine, kapı kilidini kırarak Alman bayrağı dikti. Sayın, bayrağı görünce büyük şok yaşadığını ifade etti. Kamera kaydı olmadığı için polisin hiçbir şey yapmadığını belirten Sayın, "Bahçeye geldim şok oldum. Salıncağın ipleri kesilmiş, çocukların oyuncakları ve ortalık darmadağın edilmiş her tarafı kırıp dökmüşler. Bütün pisliklerini yapmışlar. Trambolini kesmişler içine Alman bayrağını dikmişler" diye isyan etti.

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