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Almanya'da ayrımcılığa uğrayanların sayısında rekor artış

Almanya'da ayrımcılığa uğrayanların sayısında rekor artış

14:313/06/2025, Salı
IHA
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Ferda Ataman
Ferda Ataman

Almanya'da 2024 yılında ayrımcılığa uğrayanların sayısı 11 bin 405'ye yükselerek bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanı
Ferda Ataman
, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, 2024 ayrımcılık raporunu açıkladı. Rapora göre, Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi'ne 2024 yılında ayrımcılığa ilişkin 11 bin 405 şikayette bulunuldu. Basın toplantısında konuşan Ataman, ayrımcılık vakalarına dikkat çekerek "Ayrımcılık karşıtı politika hiç bu kadar önemli olmamıştı. Hükümetin ayrımcılıkla kararlı bir şekilde mücadele etmesi ve Eşit Muamele Yasası'nı yeniden düzenlemesi gerekiyor" dedi.

Raporda, en fazla ayrımcılık şikayetinin 'etnik köken ve ırkçılık' konusunda yapıldığı belirtilirken; engellilik, cinsiyet, yaş ve dini inanç temelli ayrımcılık şikayetlerinin de dikkat çektiği ifade edildi. Raporda, 2024 yılındaki "etnik köken ve ırkçılık" şikayetlerinin 2019'a kıyasla yaklaşık 4 kat artarak 3 bin 858'e ulaştığı bildirilirken ırk ayrımcılığına yönelik şikayetlerin tüm şikayetlerin arasında yüzde 43'ünün oluştuğu bildirildi.


Etnik köken ve ırkçılık şikayetleri 2019'da 1076, 2020'de 2 bin 101, 2021'de 2 bin 80 ve 2022'de 2 bin 282, 2023'te de 3 bin 429 olarak kayda geçti.


Ayrımcılık en çok iş hayatında


Ayrımcılık şikayetlerinin 3 bin 2'si iş hayatında, bin 598'i hizmet ve ürünlere erişimde, 1 bin 250'si devlet dairelerinde, 821'i kamusal alanda, 577'si eğitimde, 479'u polis ve yargıda, 391'i de konut edinmede yaşanan sıkıntılardan kaynaklandığı aktarıldı.



#Almanya
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#Ayrımcılık
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