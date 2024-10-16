Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amazon yöneticisinin 'Filistin' kolyesi siyonistleri kızdırdı: Şirketi boykot dalgası vurdu

Amazon yöneticisinin 'Filistin' kolyesi siyonistleri kızdırdı: Şirketi boykot dalgası vurdu

Semih Bozkuş
22:4716/10/2024, Çarşamba
G: 17/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ruba Borno'nun Filistin kolyesi takması nedeniyle siyonistler Amazon'u boykot etmeye başladı.
Ruba Borno'nun Filistin kolyesi takması nedeniyle siyonistler Amazon'u boykot etmeye başladı.

E-ticaret platformu Amazon şirketinde görevli bir yöneticinin taktığı Filistin haritalı kolye siyonistleri kızdırdı. Amazon tarafından yayınlanan bir videoda Ruba Borno isimli yöneticinin Filistin kolyesi takması nedeniyle şirket boykot çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. Şirketten yapılan açıklamada videonun siyasi bir açıklama amacı taşımadığı belirtilerek içeriğin kaldırıldığı duyuruldu.

Amazon firmasında yönetici pozisyonundaki
Ruba Borno
'nun taktığı Filistin kolyesi sonrası siyonistler e-ticaret şirketini boykot etmeye başladı.

Dünyaca ünlü e-ticaret firması Amazon'un yayınladığı bir şirket videosunun ardından 'Filistin' tartışmaları alevlendi.

Söz konusu videoda şirketin yönetici pozisyonunda çalışan Ruba Borno'nun, 1946 yılındaki Filistin haritası şeklinde kolye taktığı görüldü.

Siyonistler Amazon'u boykot etmeye başladı

Borno'nun İsrail'in soykırım saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek veren, saldırıları protesto ettiği kolye siyonistleri kızdırdı.

Olay sonrası binlerce siyonistin Amazon üyeliğini sonlandırdığı, şirkete yönelik boykot çağrılarında bulunduğu öğrenildi.

Şirket videoyu kaldırdı

'Boykot' hareketlenmesi ardından açıklamada bulunan Amazon, videonun kaldırıldığını belirtti.

Açıklamayı yapan bir şirket sözcüsü, "
Çekilen videonun siyasi bir açıklama olması amaçlanmamıştı. Ancak videoyu kaldırdık ve önümüzdeki günlerde yeni bir tane yayınlayacağız.
" ifadelerini kullandı.


#Amazon
#Boykot
#Ruba Borno

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bedelli askerlik ücreti 2025 ne kadar olacak?