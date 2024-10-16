Amazon yöneticisinin 'Filistin' kolyesi siyonistleri kızdırdı: Şirketi boykot dalgası vurdu

E-ticaret platformu Amazon şirketinde görevli bir yöneticinin taktığı Filistin haritalı kolye siyonistleri kızdırdı. Amazon tarafından yayınlanan bir videoda Ruba Borno isimli yöneticinin Filistin kolyesi takması nedeniyle şirket boykot çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. Şirketten yapılan açıklamada videonun siyasi bir açıklama amacı taşımadığı belirtilerek içeriğin kaldırıldığı duyuruldu.
Dünyaca ünlü e-ticaret firması Amazon'un yayınladığı bir şirket videosunun ardından 'Filistin' tartışmaları alevlendi.
Söz konusu videoda şirketin yönetici pozisyonunda çalışan Ruba Borno'nun, 1946 yılındaki Filistin haritası şeklinde kolye taktığı görüldü.
Siyonistler Amazon'u boykot etmeye başladı
Borno'nun İsrail'in soykırım saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek veren, saldırıları protesto ettiği kolye siyonistleri kızdırdı.
Olay sonrası binlerce siyonistin Amazon üyeliğini sonlandırdığı, şirkete yönelik boykot çağrılarında bulunduğu öğrenildi.
Şirket videoyu kaldırdı
'Boykot' hareketlenmesi ardından açıklamada bulunan Amazon, videonun kaldırıldığını belirtti.