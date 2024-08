İsrailli albayın ses kaydı kirli anlaşmayı ortaya çıkardı: Amazon Google ve Microsoft Siyonistlere yardım ediyor

Anlaşma oldukça tartışmalıydı ve her iki şirkette de yüzlerce işçi aylar içinde İsrail ordusuyla bağları kesme çağrısında bulunan bir açık mektup imzaladı. Amazon ve Google çalışanlarının protestoları, No Tech For Apartheid (Apartheid İçin Teknoloji Yok) başlığı altında 7 Ekim’den bu yana büyüdü. Nisan ayında, logosu kaldırılmadan önce Dembinsky’nin konuştuğu IT For IDF konferansının sponsoru olarak kısa bir süre için listelenen Google, şirketin New York’taki ofislerinde bir protestoya katıldıkları için 50 personelini işten çıkardı.