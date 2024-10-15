İsrail'de yeni kriz: Orduda görevli çok sayıda asker açığa alındı

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu Gazze'de esir takası anlaşması talep eden aksi takdirde askerlik hizmetini sürdürmeyeceğini belirten bir mektubu imzalayan İsrail askerlerine telefonla ulaşarak görevlerinden alınma kararını bildirdi.

Askerleri tehdit ettiler

Mektubu imzalayan askerlerden biri, İsrail ordusu tarafından yapılan telefon görüşmesinin "tehdit" amacıyla yapıldığını söyledi.

Bir diğer İsrailli asker, tabur komutanının kendisini telefonda uzun bir süre "azarladığını" ve ardından da görevinden uzaklaştırıldığını söylediğini aktardı.

Netanyahu imzaladı Halevi onayladı

Haaretz gazetesinde geçen hafta çıkan haberde 130 İsrailli askerin, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'de esir takası anlaşmasına varmak üzere çalışmaması halinde askerlik hizmeti vermeyeceklerini belirten bir mektuba imza attığını yazmıştı.

Söz konusu mektubun, Netanyahu ve hükümetindeki bakanlar ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye gönderildiği kaydedilmişti.

Hamas'ın elinde kaç İsrailli esir var?

İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın 101 İsrailliyi esir tuttuğu tahmininde bulunuyor.

Hamas, daha önce birçok kez İsrail'in Gazze'de rastgele düzenlediği saldırılarda çok sayıda İsrailli esirin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.











