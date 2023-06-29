Arap ülkelerinden İsveç'e tepkiler sürüyor: Bu tiksindirici eylemlerin gerekçesi ne olursa olsun kabul edilmez

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi dün Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, tekrar eden bu tiksindirici eylemlerin gerekçesi ne olursa olsun kabul edilmez olduğu, bu davranışların nefreti, ırkçılığı ve dışlamayı körüklediği ifade edildi.
Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da olayı tüm dünyadaki Müslümanların duygularını alevlendirecek tehlikeli, provokatif bir adım olarak tanımladığı açıklamasında, uluslararası topluma ve İsveç hükümetine nefret ve taassup duygularının bertaraf edilmesi için acil harekete geçmeleri çağrısı yaptı.
Bakanlık, hoşgörü değerlerine inanmayan, nefret kültürünü hedef alan bu türden tacizlerin engellenmesine ilişkin önlemlerin alınması çağrısı yaptı.
Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemine tepki gösteren kurumlar arasında Körfez İşbirliği Konseyi de yer aldı. KİK yaptığı açıklamada, söz konusu eylemlerin aşırılık, çekememezlik ve nefreti gösterdiğini, İsveç makamlarının bunların durdurulması için ivedilikle harekete geçmesi gerektiği istendi.
Söz konusu eylemin fikir ve ifade özgürlüğüyle tezat olduğu belirtilen açıklamada, dünyada milyonlarca Müslümanın duygularına dokunduğuna dikkat çekildi.
Lübnan'daki Yüksek İslami Şii Konseyi, olayı İslam ümmetine karşı bir saldırı, din ve inanç özgürlüğüne karşı açık bir ihlal olarak niteledi.
Şii Konseyi açıklamasında, halklara ve aydınlara yapılan çağrıda bu "din savaşının" karşısında ciddi bir şekilde durulması ve İsveç hükümetine baskıların artırılması istendi.
İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi dün Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.