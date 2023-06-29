Arap ülkelerinden İsveç'e tepkiler sürüyor: Bu tiksindirici eylemlerin gerekçesi ne olursa olsun kabul edilmez

Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, nefret dolu bir aşırılık yanlısı tarafından Kur'an-ı Kerim'e olan bu saldırının, nefret ve ırkçılığın açık bir ifadesi olduğu, hoşgörü değerleri, demokrasi ve başkasını kabule karşı açık bir saldırı anlamına geldiği kaydedildi.