Arnavutluk Bektaşi Tarikatı lideri Baba Mondi alenen ilan etti: İsrail halkının kardeşiyim

Arnavutluk’taki Dünya Bektaşi Merkezinin lideri Baba Mondi olarak bilinen Edmond Brahimaj, İsrail basınından The Jerusalem Post Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu.

İsrail’i birkaç kez ziyaret ettiğini ve tekrar görmek istediğini belirten Baba Mondi, daha önce İsrailli grupları da Arnavutluk’ta ağırladığını söyledi.

Baba Mondi, “İsrail’i biliyorum ve kendimi İsrail halkını kardeşim olarak görüyorum. Bir arkadaşımın Yahudi düğününe davetliydim. Oradaki dostlarımla birlikte tüm İsrail’i gezdim" diye konuştu.

The Jerusalem Post'un "Arnavutluk dini lideri: Kendimi İsrail halkının bir kardeşi olarak görüyorum" başlıklı haberi.

İsrail ziyaretini de anlatan Baba Mondi, "İsrail'i ziyaret ettiğimde iki şey beni çok etkiledi. Birincisi misafirperverlikti. Bir kardeş ve bir arkadaş olarak karşılandım. İkincisi tüm kutsal mekanları ziyaret ettim. Buraların ve onlara inananların pozitif enerjisini aldım. Aşırılıkçılardan değil, Allah’a inanan, kutsal kitapların esaslarına göre yaşayanlardan bahsediyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Arnavutluk ziyareti kapsamında Baba Mondi ile de görüştü.

'Baba Mondi'nin daha önce yaptığı açıklamalarındaki FETÖ izi; İsrail ve Soros'la olan bağlantıları daha önce de gündeme gelmişti.

Siyonistlerle yakın temas

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın "Bektaşi Devleti" projesini kamuoyuna duyurduğu tarihin, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Arnavutluk ziyaretinden hemen sonra gelmesi dikkat çekmişti.

Baba Mondi başta olmak üzere Arnavut Bektaşiler'inin, Siyonistlerle yakın temaslar kurduğu ve karşılıklı ziyaretlerden birlikte fotoğraf vermeyi önemsedikleri biliniyor. Fotoğraflar, İsrail ordusu ve Arnavutluk Hahamlığı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

İsrail’in 25 yıllık projesi: Vatikan modeli Bektaşi Devleti

Baba Mondi meselesinin yeni bir mesele olmadığını, girişimin İsrail’in Yugoslavya’nın dağılmasının ardından yürüttüğü 25 yıllık bir politikanın ürünü olduğunu, girişimin ABD-İsrail güdümlü olduğunun altını çizen İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli üyesi Araştırmacı–Yazar Osman Atalay, Arnavutluk’ta kurulmak istenen Vatikan modeli Bektaşi Devleti hakkında şu açıklamalarda bulunmuştu:

“Bu bir ABD – NATO projesiydi. Amaç Balkanları Rusya’dan koparmak. Orada yeni bir kavram geliştirdiler. Batı Balkanlar olarak bütün bu devletleri AB’ye sokmaya çalışıyorlar. Bölgede 10 milyona yakın Müslüman yaşıyor. Arnavutluk’ta Enver Hoca döneminde hiçbir dine izin verilmedi. Ancak bu dönemin bitmesinin ardından Türkiye ve Arap ülkelerinden gelen Müslümanlar, İtalya’dan gelen Katolikler, etkili oldu. Arnavutluk’un güneyinde de Ortodokslar vardır. Yunanistan da bu Ortodoksları kontrol altına almayı hedefliyor. İsrail’in ve ABD’nin bu halklar üzerinde projeleri var. Bunlar hep bu devletleri Rusya, Çin ve Türkiye’den uzaklaştırmak amacı taşıyor. İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog daha geçtiğimiz günlerde bölgedeydi. İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırıma rağmen bu bölgede çok rahat faaliyet gösterebiliyor. Daha geçtiğimiz cumartesi günü Arnavutluk’taydı.”

George Soros ve oğlu Alex Soros

George Soros'un oğlunun Açık Toplum Vakfı vasıtasıyla Arnavutluk'ta yoğun faaliyetleri olduğu biliniyor.

FETÖ'ye göz kırptı

Baba Mondi, geçtiğimiz aylarda Bektaşi Tarikatı'nın tam egemen bir varlık olarak kurulmasına yönelik girişimi memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdiği açıklamasında 'dinler arası diyalog' vurgusu dikkat çekti.

Baba Mondi şu ifadeleri kullandı:

Bu hamle, Tarikat'ın küresel dinler arası diyaloğu teşvik etme ve dünya çapında şiddet içeren aşırıcılığın yükselişine karşı koyma konusundaki rolünü güçlendirmesini sağlayacak.

FETÖ'nün "dinler arası diyalog" adı altında diğer inançlara mensup din adamları ile bağlantı kurarak kendilerini tanıttığı, özellikle Hristiyan ve Musevi kuruluşlarla ortak proje geliştirdiği biliniyor.

Müslüman nüfus düşecek

Arnavutluk'ta yapılan son nüfus sayımı verilerine göre, yaklaşık 2 milyon 400 bin olan toplam nüfusun yaklaşık 115 binini Bektaşiler oluşturuyor. Bu projenin hayata geçmesi ve beklenildiği gibi Bektaşilik 'bir din' olarak tanımlanması durumunda Arnavutluk'ta Müslümanlar nüfus bakımından ilk kez yüzde 50'nin altına düşecek.

Türkiye Alevileri sıcak bakmıyor

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Alevi Federasyonu Başkanı Zeynel Abidin Koç, Alevi-Bektaşi inancının din devleti ile bağdaşmayacağını ifade etti. Koç, "Bizler Türkiye'de yaşayan Aleviler olarak laiklikten yana tavrımızı sürdürüyoruz. Bektaşilik, Türkiye kaynaklı bir inanç sistemi. Fakat Arnavutluk'ta da 115 bin kadar Bektaşi yaşıyor. Bu da Arnavutluk nüfusunun yüzde 5'ini kapsıyor. Böyle bir devlete neden ihtiyaç duyulduğunu tam anlamış değilim. Türkiye'deki Bektaşilik bunun içine dahil midir yoksa Arnavutluk için genel bir durum mudur? Biz inanç temelli bir devleti hiçbir zaman tasvip etmiyoruz" ifadelerini kullandı.





Avrupa'yı İslamsızlaştırma projesi: Bektaşi Devleti fikrinin arkasında kimler var?

Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, tvnet canlı yayınında, Arnavutluk'ta devlet eliyle kurulacağı söylenen Vatikan tipi 'Bektaşi Devleti'ne ilişkin, "Vatikan neyse o. Tam bir teokratik devlet kurmak bu" diyerek Balkanlardaki Müslüman varlığına dikkat çekti. Öğün, "Avrupa'da bir İslam, Müslüman varlığı var. Avrupalılara göre, Balkanlarda İslamiyet demek evinin mühim odalarından biri işgal altında demektir. Başka bir isim bulmak suretiyle Bektaşilik... İslam gibi gözüküyor falan ama bildiğiniz manada değil. Orada başka bir din gibi... Bu kimin işine yarar? Bu Avrupa'yı İslamsızlaştırma meselesinin bir önemli ayağı olabilir" ifadelerini kullandı.

'Bektaşi Devleti' projesi ne?

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, geçtiğimiz ay başkent Tiran'da 109 dönümlük bir arazi üzerine "Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti" olarak adlandırılacak bir oluşum kuracaklarını, bu yapının planlarını yakın gelecekte açıklayacağını bildirdi.

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından The New York Times (NYT) gazetesine açıklamalarda bulunan Başbakan Rama, yeni devletin amacının Arnavutluk'un gurur duyduğu hoşgörülü bir İslam anlayışını teşvik etmek olduğunu belirterek, "Bu hazineye, yani dini hoşgörüye sahip çıkmalıyız ve bunu asla hafife almamalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Rama, planı sadece en yakın yardımcılarından birkaçının bildiğini ve ABD gibi NATO müttefiklerinin bilgilendirilmediğini belirtti.

Pasaport ve sınırları olacak

Küçük bir istihbarat birimi kurulacak yeni devletin ordu, sınır muhafızları ve mahkemeye sahip olmayacağını kaydeden Rama, pasaport renginin yeşil olacağını ancak pasaport almaya kimin uygun olacağı gibi detayların üzerinde çalışılması gerektiğini kaydetti. Rama, bunun bir mülkiyet meselesi olmadığını, manevi bir mesele olduğunu ifade etti.

Parlamentodan onay bekleniyor

Uluslararası avukatlar da dahil olmak üzere hukuk uzmanlarından oluşan bir ekip, yeni devletin egemen statüsünü tanımlayan bir yasa tasarısı hazırlıyor. Tasarının Rama’nın iktidardaki Sosyalist Partisi tarafından kontrol edilen Parlamento tarafından onaylanması gerekiyor.

Arnavutluk Başbakanlık Basın Ofisi NYT'de yayımlanan haberi doğruladı. Kurulması planlanan yeni devletin, dünyanın en küçük ülkesi olan Vatikan'ın sadece dörtte biri büyüklüğünde olacağı belirtildi.

Alkol yasağı uygulanmayacak

“Allah hiçbir şeyi yasaklamaz; bu yüzden bize akıl verdi” diyen Baba Mondi’nin devletinde alkol yasağı uygulanmayacak, kadınların istedikleri gibi giyinmelerine izin verilecek ve hiçbir yaşam tarzı kuralı konmayacak. “Bir devleti hak ediyoruz. İslam hakkında gerçeği söyleyen biziz” diyen Baba Mondi, ülke nüfusunun yarısını oluşturan Müslümanların tamamının Bektaşi olduğunu da öne sürüyor.

Bektaşi tarikatının mevcut lideri 65 yaşındaki Edmond Brahimaj, eski bir Arnavut ordu subayı. “Baba Mondi” olarak biliniyor, dünya çapında milyonlarca mürit tarafından “Hazreti Hacı Dede Baba” unvanıyla tanınıyor.



















