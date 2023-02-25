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Dünya

Ateşkes için elimizden geleni yaparız: Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşın birinci yılında iki liderle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ve Rusya devlet başkanları Zelenski ve Putin ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Erdoğan, iki lidere de, bir yılı geride kalan savaşı bitirmek için ellerinden gelen her katkıyı vermeye hazır olduklarını söyledi.

04:00 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, savaşın birinci yılında Ukrayna ve Rusya devlet başkanlarıyla telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, savaşın birinci yılında Ukrayna ve Rusya devlet başkanlarıyla telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın birinci yılında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmelerde iki lidere de Deprem dolayısıyla gösterdikleri dayanışma için teşekkür etti.Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşında daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmadan adil bir barış tesis edilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını samimiyetle istediklerini, bu konuda her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Erdoğan öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Macron görüşmede, Türkiye’de yaşanan depremler nedeniyle “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

Bosna Hersek heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Boşnak üyesi Denis Becirovic, Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic ile bir araya geldi. Kabul, Vahdettin Köşkü’nde basına kapalı gerçekleşti.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Vladimir Putin
#Volodimir Zelenskiy
#Rusya-Ukrayna Savaşı
1 saat önce
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Ateşkes için elimizden geleni yaparız: Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşın birinci yılında iki liderle görüştü
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