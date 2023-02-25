Ateşkes için elimizden geleni yaparız: Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşın birinci yılında iki liderle görüştü

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkesin sağlanması ve muharebelerin sona ermesi için yoğun çaba sarf etti. Tarafları, biri Antalya’da, diğeri İstanbul’da olmak üzere 2 kez bir araya getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin savaşın başlamasından sonra 16 kez telefonla, dört kez de yüz yüze görüştü. Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile 15 kez telefonda, bir kez de kuşatma altındaki Kiev’de yüz yüze görüştü.