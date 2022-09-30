Dünya Avrupa Birliği İlhak edilen 4 bölgenin Rusyanın parçası olduğunu katiyen kabul etmiyoruz
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Avrupa Birliği: İlhak edilen 4 bölgenin Rusya'nın parçası olduğunu katiyen kabul etmiyoruz

AB ülkelerinin liderleri ortak açıklama yaparak Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bölgeleri ilhakının yasa dışı olduğunu ve ilhakı asla tanımayacaklarını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Avrupa Birliği: İlhak edilen 4 bölgenin Rusyanın parçası olduğunu katiyen kabul etmiyoruz
Foto: Arşiv.

AB ülkelerinin liderleri, ortak açıklama yaparak Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bölgeleri ilhakının yasa dışı olduğunu ve ilhakı asla tanımayacaklarını bildirdi.

  • AB ülkelerinin liderlerinden oluşan AB Konseyi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzalamasından hemen sonra açıklama yayımladı.

AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından yasa dışı ilhakını şiddetle reddettiklerini ve kınadıklarını kaydetti.

'Asla tanımıyoruz'

Konsey açıklamasında, Rusya'nın kurallar temelli uluslararası düzeni baltalayarak ve BM Şartı ile uluslararası hukuku ihlal ederek küresel güvenliği tehlikeye attığı belirtildi.

  • Açıklama şu ifadelere yer verildi:
  • "Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü daha fazla ihlal için Rusya'nın bahane olarak uydurduğu yasa dışı referandumları da bunların sahte ve yasa dışı sonuçlarını tanımıyoruz ve asla tanımayacağız. Bu yasa dışı ilhakı asla tanımayacağız. Bu kararlar yok hükmündedir ve hiçbir yasal etki oluşturamaz. Kırım, Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk Ukrayna'ya aittir. Tüm ülkelere ve uluslararası kuruluşlara bu yasa dışı ilhakı kesin surette reddetmeleri çağrısında bulunuyoruz."

Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek verildiği yinelenen açıklamada, Ukrayna'nın kendini savunmak ve topraklarını geri almak için Rusya'nın saldırganlığına karşı meşru haklarını kullandığı, Ukrayna'ya her türlü desteğin süreceği ifade edildi.

Açıklamada, "Rusya'nın yasa dışı eylemlerine karşı kısıtlayıcı tedbirlerimizi güçlendireceğiz. Bunlar Rusya'nın savaşını durdurması için baskıyı artıracaktır" denildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmalarını bugün imzalamıştı.

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