Avrupa Komisyonu'ndan 'Schengen vizesi' açıklaması: Sorun sadece Türkiye'ye özgü değil

Avrupa Komisyonu Sözcüsü pandemi sonrası uygulanan kısıtlamaların normale döndüğünü öne sürdü.
Türkiye’nin Schengen vizesi sorunu, pandemide uzaktan çalışmaya geçilmesi, seyahat yasakları ve çeşitli ülkelerin büyükelçiliklerinin personel azaltmasıyla başladı. Ancak pandemi sonrasında seyahatlerin yeniden açılmasıyla Türkiye’den artan vize başvuruları karşılanmamaya başladı. Son 2 yılda sorun adeta bir kangren haline geldi. Türk vatandaşları vize için randevu alamamaya, vize başvurularının sonuçlanması aylar sürmeye ama en önemlisi çok sayıda vize başvurusu reddedilmeye başladı.
Uzun bir süredir gündemden düşmeyen Schengen vizelerinde yaşanan sorun iddialarını doğrulayabilmek henüz mümkün değil ancak bir süredir vize başvurularında yoğunluk yaşandığı doğru.
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- Mayıs ayının sonunda ortaya atılan iddialara ilişkin Almanya Büyükelçiliği açıklama yapmış, iddialara ilişkin 6 Şubat 2022'de Türkiye'yi sarsan büyük depremleri hatırlatarak, o günden bu yana yaşanan yoğunluğun altını çizmişti.