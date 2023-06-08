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Avrupa Komisyonu'ndan 'Schengen vizesi' açıklaması: Sorun sadece Türkiye'ye özgü değil

Schengen vizelerinde uzun bir süredir yaşanan yoğunluk ve ortaya çıkan sorunlar yeniden gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Avrupa’nın vize engelini “siyasi şantaj” olarak tanımlayıp en kısa sürede çözüm mesajı verdi. Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada ise yaşanan gecikmelerin özellikle pandemi sonrasında yaşandığının altı çizildi. Dünya çapında bir talebin arttığı ve bunun Türkiye'ye özgü bir durum olmadığı ifade edildi.

12:41 . 8/06/2023 Perşembe
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Avrupa Komisyonu Sözcüsü pandemi sonrası uygulanan kısıtlamaların normale döndüğünü öne sürdü.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü pandemi sonrası uygulanan kısıtlamaların normale döndüğünü öne sürdü.

Türkiye’nin Schengen vizesi sorunu, pandemide uzaktan çalışmaya geçilmesi, seyahat yasakları ve çeşitli ülkelerin büyükelçiliklerinin personel azaltmasıyla başladı. Ancak pandemi sonrasında seyahatlerin yeniden açılmasıyla Türkiye’den artan vize başvuruları karşılanmamaya başladı. Son 2 yılda sorun adeta bir kangren haline geldi. Türk vatandaşları vize için randevu alamamaya, vize başvurularının sonuçlanması aylar sürmeye ama en önemlisi çok sayıda vize başvurusu reddedilmeye başladı.

Uzun bir süredir gündemden düşmeyen Schengen vizelerinde yaşanan sorun iddialarını doğrulayabilmek henüz mümkün değil ancak bir süredir vize başvurularında yoğunluk yaşandığı doğru.

Erdoğan: Siyasi şantaja dönüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 30 Mayıs günü AB ile yaşanan vize sorununa ilişkin açıklamada bulunmuş,
"Son dönemde adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız"
ifadelerini kullanmıştı.

Schengen vizeleri durduruldu mu?

Avrupa Komisyonu,
"Türkiye'ye yönelik Schengen vizeleri durduruldu mu?"
sorusunu yanıtladı. Habertürk'ten Merve Elmacı'nın haberine göre, Avrupa Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, üye devletlerin Schengen vizeleri bireysel olarak değerlendirdiğini ve çeşitli sebepler nedeniyle gecikmeler yaşandığının altı çizildi.

'Vize sorunu Türkiye'ye özgü değil'

Avrupa Komisyonu Sözcüsü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Pandemi, dünya çapında Schengen vizelerin olan talepte ciddi düşüşlere yol açtı. 2021'de 3 milyon başvuru varken, 2019'da 17 milyon başvuru yapılmıştı. Bu sebeple neredeyse tüm konsolosluklar personel kısıtlamaları ve operasyonel kısıtlamalarla karşı karşıya kaldı. Talep şimdi yeniden artıyor ve bu vize prosedürünü etkiliyor. Ancak şu bilinmeli ki bu Türkiye'ye özgü bir durum değil.

'Konsolosluklar eski kapasitesine dönmek için çaba göstermeli'

Vize süreçlerinde yaşanan gecikmelerin özellikle tatil döneminde yaşanması talihsiz. Konsolosluklar kurallara uymalı ve kapasitelerini eski haline getirmek için her türlü çabayı göstermeli. Bu konuyu hem salgın döneminde hem de seyahatlerin yeniden başlamasından bu yana Üye Devletlerle kapsamlı bir şekilde tartıştık. Aynı durum başvuranlar için de geçerli, vize başvurularının kaliteli ve zamanında yapılması çok önemli."

Almanya Dışişleri: Vize verilme oranı geçen yıla oranla arttı

Geçtiğimiz günlerde BBC Türkçe'ye açıklama yapan bir
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
de geçtiğimiz yıla kıyasla vize verilme oranının arttığını ifade etti. Paylaşılan verilerde, 2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde Türk vatandaşlarına yaklaşık
100 bin Schengen vizesi ve 18 bin ulusal vize
verildiği belirtildi. 2022 yılının aynı döneminde ise 60 bin Schengen vizesi ve 16 bin ulusal vize verilmişti.

  • Mayıs ayının sonunda ortaya atılan iddialara ilişkin Almanya Büyükelçiliği açıklama yapmış, iddialara ilişkin 6 Şubat 2022'de Türkiye'yi sarsan büyük depremleri hatırlatarak, o günden bu yana yaşanan yoğunluğun altını çizmişti.


#Schengen vizesi
#Almanya
#vize sorunu
#Türkiye
#Almanya Dışişleri
#Almanya Büyükelçiliği
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