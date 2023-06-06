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Almanya Büyükelçiliği'nden 'vize' açıklaması: Türkiye'dekinden daha fazla verilmiyor

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'de 2023 yılında yaklaşık 100 bin Schengen vizesi verildiğini duyurarak, "Almanya şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'dekinden daha fazla vize vermiyor" açıklamasını yaptı.

12:22 . 6/06/2023 Salı
Diğer
Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada,
"Türkiye'de Ankara, İstanbul ve İzmir'deki Alman dış temsilcilikleri Ocak-Mayıs 2023 döneminde yaklaşık 100 bin Schengen vizesi vermiş olmaktan gurur duymaktadır. Bu sayı 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 50 oranında artmış ve yeniden pandemi öncesi 2019 yılındaki seviyeye ulaşmıştır. Buna ek olarak, 2023 yılında 18 binden fazla ulusal vize düzenlemiş bulunuyoruz. Almanya şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'dekinden daha fazla vize vermiyor. Bu, vize birimlerindeki 112 çalışanımızın özverili çabaları sayesinde mümkün olmaktadır"
denildi.


#Almanya
#vize
#Türkiye
#Ankara Büyükelçiliği
1 saat önce
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