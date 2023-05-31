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Dünya

Vize problemi boyut atladı: Damat kendi düğününe katılamıyor

Avrupa'nın Türk vatandaşlarına yaşattığı vize sıkıntısı başka bir boyuta ulaştı. İstanbul'da görevli polis memuru, Schengen vizesi çıkmaması nedeniyle Almanya'daki düğününe katılamıyor. Damat olmadan yapılacak düğün için hazırlıklar sürerken, damadın annesine vize çıkması ise 'pes artık' dedirtti.

13:47 . 31/05/2023 Çarşamba
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Düğün damat olmadan yapılacak.

Düğün damat olmadan yapılacak.

AB üyesi ülkelere Türk vatandaşlarının girişi için gerekli olan Schengen vizesi ile ilgili şikayetler son dönemde arttı. Posta gazetesinden Abdullah Karlıdağ'ın haberine göre vize başvurusu reddedilen ya da aylarca başvurusunun sonuçlanmasını bekleyenler gün geçtikçe çoğalıyor. Bu listeye son olarak Almanya'da düğünü olan bir polis memuru eklendi.

Düğün damatsız yapılacak


İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru A.K.'nin en mutlu günü, Almanya'nın vize engeline takıldı. Aylardır düğün hazırlıkları yapan A.K, Alman vatandaşı olan nişanlısı ile hayatlarını birleştirmek üzere Almanya'da yapacakları düğün törenine vize engeli nedeniyle katılamayacak. Polis memuru damat, asıl şoku ise aynı anda başvurdukları annesine vize verilmesi ile yaşadı.


"Annem gitti, ben gidemedim"


Yaşadıklarına anlam veremediğini belirten polis memuru A.K., "Aylar öncesinden başladığımız hazırlıklar çöp oldu. Annemle birlikte gitmeyi planladığımız düğün töreni bensiz yapılacak. Almanya'ya annemle birlikte vize başvurusu yaptık. Almanya anneme vize verdi, bana ise vize çıkmadı. Sonrasında Yunanistan'dan VIP vize başvurusu yaptım düğünüme 3 gün kala. Onun da reddedildiğini öğrendim. Annem törene katılmak için Almanya'ya gitti ama ben gidemiyorum. Artık gitmek için başka yol aramaktan da vazgeçtim" diyerek yaşadığı şaşkınlığı anlattı.


#Avrupa
#Vize
#Almanya
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