Dünya Avrupa Konseyinden çıkarılan Rusyadan ilk açıklama Batı ile ilişkilerde dönüşü olmayan noktaya yakınız
AVRUPA

Avrupa Konseyi’nden çıkarılan Rusya'dan ilk açıklama: Batı ile ilişkilerde dönüşü olmayan noktaya yakınız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Avrupa Konseyi’nden çıkarılmasına ilişkin, "Batı ile ilişkilerde dönüşü olmayan noktaya yakınız. Bu, örgütün varlığının sonu demektir. Biz olmadan bizi tartışacaklar. Ancak anlaşmaların kabulünün bizsiz bir anlamı yok ve bizsiz bir gündemleri olmayacak." dedi.

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Haber Merkezi İHA
Avrupa Konseyi’nden çıkarılan Rusyadan ilk açıklama: Batı ile ilişkilerde dönüşü olmayan noktaya yakınız
​Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova

Rusya’nın Ukrayna’ya sürdürdüğü askeri operasyonların ardından Avrupa Konseyi bugün aldığı bir karar ile Rusya’yı üyelikten çıkardığını duyurdu.

Kararın ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova katıldığı bir yerel kanalda yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi’nin kararını değerlendirdi.

Kararı eleştiren Zaharova, "Batı ile ilişkilerde dönüşü olmayan noktaya yakınız. Bu, örgütün varlığının sonu demektir. Biz olmadan bizi tartışacaklar. Ancak anlaşmaların kabulünün bizsiz bir anlamı yok ve bizsiz bir gündemleri olmayacak. Rusya’ya yönelik bitmek bilmeyen saldırgan tavırlar ortaya çıkarıldı ve gündem oluşturdular" ifadelerini kullandı.

Ayrıca katıldığı televizyon programının ardından Zaharova, sosyal medya hesaplarında İngiltere’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un banka hesaplarını dondurma kararını değerlendirdi. Zaharova, "Putin’in de, Lavrov’un da, İngiltere bankalarında hesapları yok" dedi.

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Öte yandan Rusya’nın en önemli balistik roketleri arasında görülen Topol-M balistik füzesinin 11 bin kilometre menzili bulunuyor.
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Öte yandan Rusya’nın en önemli balistik roketleri arasında görülen Topol-M balistik füzesinin 11 bin kilometre menzili bulunuyor.
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Öte yandan Rusya’nın en önemli balistik roketleri arasında görülen Topol-M balistik füzesinin 11 bin kilometre menzili bulunuyor.
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