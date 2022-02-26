Avrupa Konseyi’nden çıkarılan Rusya'dan ilk açıklama: Batı ile ilişkilerde dönüşü olmayan noktaya yakınız

Rusya’nın Ukrayna’ya sürdürdüğü askeri operasyonların ardından Avrupa Konseyi bugün aldığı bir karar ile Rusya’yı üyelikten çıkardığını duyurdu.

Kararın ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova katıldığı bir yerel kanalda yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi’nin kararını değerlendirdi.

Kararı eleştiren Zaharova, "Batı ile ilişkilerde dönüşü olmayan noktaya yakınız. Bu, örgütün varlığının sonu demektir. Biz olmadan bizi tartışacaklar. Ancak anlaşmaların kabulünün bizsiz bir anlamı yok ve bizsiz bir gündemleri olmayacak. Rusya’ya yönelik bitmek bilmeyen saldırgan tavırlar ortaya çıkarıldı ve gündem oluşturdular" ifadelerini kullandı.

Ayrıca katıldığı televizyon programının ardından Zaharova, sosyal medya hesaplarında İngiltere’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un banka hesaplarını dondurma kararını değerlendirdi. Zaharova, "Putin’in de, Lavrov’un da, İngiltere bankalarında hesapları yok" dedi.

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FOTOĞRAF 12 Rusya’ya karşı önlemlerin tartışıldığı toplantının ardından NATO’nun, Rusya’ya karşı doğu ülkelerindeki birliklerini güçlendirme kararı aldığı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından Rusya’nın başkenti Moskova’da bir karayolunda Topol-M balistik füzesi sevkiyat halindeyken görüntülendi. Öte yandan Rusya’nın en önemli balistik roketleri arasında görülen Topol-M balistik füzesinin 11 bin kilometre menzili bulunuyor. Öte yandan Rusya’nın en önemli balistik roketleri arasında görülen Topol-M balistik füzesinin 11 bin kilometre menzili bulunuyor. Öte yandan Rusya’nın en önemli balistik roketleri arasında görülen Topol-M balistik füzesinin 11 bin kilometre menzili bulunuyor. Öte yandan Rusya’nın en önemli balistik roketleri arasında görülen Topol-M balistik füzesinin 11 bin kilometre menzili bulunuyor. Öte yandan Rusya’nın en önemli balistik roketleri arasında görülen Topol-M balistik füzesinin 11 bin kilometre menzili bulunuyor. Öte yandan Rusya’nın en önemli balistik roketleri arasında görülen Topol-M balistik füzesinin 11 bin kilometre menzili bulunuyor. Öte yandan Rusya’nın en önemli balistik roketleri arasında görülen Topol-M balistik füzesinin 11 bin kilometre menzili bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta bu füze sistemleri ile büyük bir tatbikat düzenlemiş ve balistik füze ile Kamçatka adasındaki hedefler imha edilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta bu füze sistemleri ile büyük bir tatbikat düzenlemiş ve balistik füze ile Kamçatka adasındaki hedefler imha edilmişti. NATO'nun hamlesi sonrası Rusya'da korkutan görüntü: 11 bin kilometre menzili bulunuyor NATO'nun Rusya'ya karşı önlem açıklamalarının ardından Rusya'ya ait Topol-M balistik füzesi ülkenin başkenti Moskova'da sevkiyat halindeyken görüntülendi. Rusya'nın en önemli balistik roketleri arasında görülen Topol-M balistik füzesinin 11 bin kilometre menzili bulunuyor. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:22 Ukraynalı komutandan Rus askerlerine gözdağı: Bayraktarları beğendiniz mi? Ukrayna Silahlı Kuvvetler Komutanı'nın işgalci Rus askerlerine yönelik konuşması sosyal medyada gündem oldu. Rus askerlerine Türkiye'den aldıkları Bayraktar TB2'leri hatırlatan Ukraynalı komutan, 'Bayraktarları beğendiniz mi? Başınızın tepesinde uçuşan nedir. Sizinle savaşmak için şeyimiz var, en iyisi teslim olun. Şansınız varken kaçın' ifadelerini kullandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede büyük beğeni topladı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:58 Komutan Cevher Dudayev 25 sene önce bugünleri anlatmış: Rus ordusu Kırım'a geçecekti Rusya'nın boyunduruğu altına girmeyi reddeden zamanın en önemli komutanlarından Cevher Dudayev'in 25 sene önce yayınlanan röportajı ortaya çıktı. Dudayev, Rusya için, 'Kafkasyalıların Kafkasyasız bırakılması amaçlanıyordu. Orta Asya'da Kazakistan ve Kırgızistan yeni Rusya'nın birer kolonisi olacaktı' diyerek bugün yaşananlara ışık tuttu. BiP'te paylaş

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