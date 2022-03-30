Avrupa Merkez Bankası yüksek enflasyon ve düşük büyüme bekliyor

Savaşın güven kaybına neden olduğunu, enerji ve gıda fiyatlarını artırdığını belirten Lagarde, "Avrupa zor bir döneme giriyor. Kısa vadede daha yüksek enflasyon ve daha yavaş ekonomik büyüme ile karşı karşıya kalacağız." dedi.

Lagarde, bu etkilerin ne kadar büyük olacağı ve ne kadar süreceği konusunda önemli bir belirsizlik bulunduğunu aktararak, "Savaş (Rusya Ukrayna savaşı) ne kadar uzun sürerse maliyetlerin o kadar yüksek olması muhtemel." ifadesini kullandı.

Şirketlerin yatırımlarının savaşla gelen belirsizlikten etkilenmesinin muhtemel olduğunu vurgulayan Lagarde, devam eden savaş bağlamında gereken her türlü eylemi değerlendireceklerini kaydetti.

DÜNYA Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak