Avustralyalı Müslüman STK’dan Twitter’a dava

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Düzce'de sel bilançosu: Otel inşaatı çöktü su kesintisi başladı

Düzce'de etkili olan sağanak nedeniyle ev, iş yeri ve çiftlikleri su bastı. Bazı yollara ulaşım sağlanamazken, köydeki otel inşaatı da kısmen çöktü. Sel sularına karışan içme suyu ana hattı nedeniyle ise su kesintisi yaşanıyor. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "En geç yarın akşama kadar şehre su vermek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.