Avustralyalı Müslüman STK’dan Twitter’a dava

Avustralya Müslüman Sivil Haklar Örgütü, nefreti körükleyen hesaplara karşı harekete geçmediği gerekçesiyle Twitter’a karşı dava açtı. Temmuz 2020 ile Temmuz 2021 arasında Twitter ile defalarca irtibata geçtiklerini ve İslam’a hakaret içeren paylaşımların silinmesini istediklerini belirten STK yetkilileri, şirketten aldıkları yanıtta gönderilerin “Twitter’ın politikasına uygun” olduğu gerekçesiyle taleplerinin reddedildiğini ifade etti. Kuruluşun avukatı, Ayrımcılıkla Mücadele Yasası uyarınca, “nefreti kışkırtan” içeriğe karşı harekete geçmediği gerekçesiyle Queensland İnsan Hakları Komisyonu’na Twitter’dan şikayette bulunduklarını kaydetti.