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Aynı anda 20 infaz

Aynı anda 20 infaz

Nur Banu Aras
04:0013/12/2024, Cuma
G: 13/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Mahkumların idam edildiği ölüm koğuşunda üç zindan bulunuyor.
Mahkumların idam edildiği ölüm koğuşunda üç zindan bulunuyor.

Suriye'nin en karanlık yüzlerinden biri olan Sednaya Cezaevi'ndeki toplu infaz odasının krokisi ortaya çıktı. Krokinin ayrıntıları tüyler ürpertti.

Krokide rejim karşıtlarının sözde yargılamadan tutuldukları cezaevine, oradan idam edilişlerine ilişkin ayrıntılar tüyler ürpertti. Şam’ın Kabun semtindeki mahkemede 1-3 dakika süren jet yargılamalarla idama mahkum edilen muhalifler, idam cezasının infaz edildiği gün hücrelerinden alınarak Kızıl Cezaevi'nde acımasızca dövülüyordu. Ardından gözleri bağlanarak gece yarısı "Beyaz Cezaevi"nin bodrum katına götürülerek asıldığı belirlendi.


ÖLÜM KOĞUŞU

Mahkumların idam edildiği ölüm koğuşunda üç zindan bulunuyor. İdam edilen odalara girmeden önceki odada tutuklulara ölüm belgeleri imzalatılarak son istekleri soruluyor. Ölüm koğuşunda bulunan iki odadan birinde 20 dar ağacı, diğerinde ise 10 dar ağacı bulunduğu dikkat çekti. 20 dar ağacı bulunan odada, kurbanlar beton platform üzerine çıkarılıyor, daha sonra bir beton platform mahkumları arkadan itiyor. 10 dar ağacının bulunduğu odada ise çelik platform üzerine çıkarılan mahkumlar çelik platformun aşağı eğilmesiyle idam ediliyor.


#Suriye
#Baas Rejimi
#Beşar Esed

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