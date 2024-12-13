Aynı anda 20 infaz

Suriye'nin en karanlık yüzlerinden biri olan Sednaya Cezaevi'ndeki toplu infaz odasının krokisi ortaya çıktı. Krokinin ayrıntıları tüyler ürpertti.

Mahkumların idam edildiği ölüm koğuşunda üç zindan bulunuyor. İdam edilen odalara girmeden önceki odada tutuklulara ölüm belgeleri imzalatılarak son istekleri soruluyor. Ölüm koğuşunda bulunan iki odadan birinde 20 dar ağacı, diğerinde ise 10 dar ağacı bulunduğu dikkat çekti. 20 dar ağacı bulunan odada, kurbanlar beton platform üzerine çıkarılıyor, daha sonra bir beton platform mahkumları arkadan itiyor. 10 dar ağacının bulunduğu odada ise çelik platform üzerine çıkarılan mahkumlar çelik platformun aşağı eğilmesiyle idam ediliyor.