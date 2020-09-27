Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev: Ermenistan'ın kasıtlı saldırıları hukuk ihlali

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın kasıtlı saldırılarının uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyledi.

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SİVİLLER HEDEFTE

Haciyev Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını belirterek Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin bu ‪sabah ateşkesi ihlal ederek cephe hattında Azerbaycan ordusu ile Terter rayonuna bağlı Kapanlı, Ağdam rayonuna bağlı Çıraklı ve Ortakerbent, Fuzuli rayonuna bağlı Alhamlı ve Şükürbeyli ve Cebrail rayonuna bağlı Çocukmercanlı köylerini ağır silahlarla yoğun şekilde ateşe tuttuğunu kaydetti.

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SALDIRILAR KASITLI

Siviller ve askerlerden hayatını kaybeden ve yaralananların olduğunu söyleyen Hacıyev Ermenistan'ın saldırılarını kasıtlı yaptığını belirtti.

Saldırıların 1949 Cenevre Sözleşmeleri de dahil uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurgulayan dikkati Hacıyev, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin, sivillerin güvenliğini sağlamak ve Ermenistan'ın yeni bir saldırısını engellemek için karşı saldırı tedbirleri aldığını belirtti.

Hacıyev, Azerbaycan'ın uluslararası toplumu Ermenistan'ın yeni bir saldırı ve savaş hazırlığında olduğu konusunda defalarca uyardığını hatırlattı.