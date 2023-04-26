Azerbaycanlı taksiciden 'Türkiye'de kime oy verirsin' sorusuna dikkat çeken yanıt: Erdoğan’a o ikinci Atatürk'tür

Azerbaycanlı taksici, "Erdoğan büyük bir şahsiyettir" dedi.
Azerbaycan'da taksicilik yapan Saiyat isimli bir vatandaş, "Türkiye'de seçim olsa oyunu kime verirsin?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.Saiyat,
"Erdoğan’a. Benim ona canım kurban. O büyük şahsiyettir. Biliyorum sizler sevmiyorsunuz ama büyük şahsiyettir. O ikinci Atatürk'tür. O olmasaydı Avrupa bizi beter eylemişti"
yanıtını verdi.
Kızının çeyizini Türkiye'deki depremzedelere göndermiş
Kızının çeyizini Türkiye'deki depremzedelere göndermiş
Azerbaycanlı taksicinin aynı zamanda Kahramanmaraş merkezli depremlerde kızının çeyizini Türkiye'ye yardım olarak gönderdiği öğrenildi.
Taksiciye o yardımı da sorulunca
"Bizim borcumuz. Biz oranın güzel gününü isteriz. Sizde bizim. Kardeş kardeşin kötü gününü istemez. Biz bir arada olmalıyız. Güçlü olmalıyız. Bütün Avrupa’ya ders vermeliyiz"
ifadelerini kullandı.
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18 dakika önce