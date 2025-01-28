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Bakanlık orduyu yalanladı: Gazze'nin faturası siyonistlere çok ağır oldu

Bakanlık orduyu yalanladı: Gazze'nin faturası siyonistlere çok ağır oldu

12:5928/01/2025, Salı
G: 28/01/2025, Salı
AA
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İşgalci İsrail ordusu Gazze'de ağır kayıplar verdi
İşgalci İsrail ordusu Gazze'de ağır kayıplar verdi

İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 15 binden fazla askerin yaralandığını duyurdu. Bakanlığın açıkladığı sayının, ordunun duyurduğunun çok üzerinde olması dikkati çekti

Savunma Bakanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanlığı Rehabilitasyon Departmanı, saldırıların başlangıcından bu yana İsrail ordusu ve güvenlik güçlerine mensup 15 binden fazla yaralıyı tedavi ediyor." ifadesine yer verildi.


İsrail ordusu farklı rakam vermişti


İsrail ordusunun internet sitesinde yer alan bilgilere göre ise 7 Ekim 2023'ten beri 405'i Gazze'yi karadan işgal sürecinde olmak üzere 841 İsrail askeri öldü, 2 bin 570'i karadan işgal sürecinde 5 bin 667 İsrail askeri yaralandı.


Bu sayıların Gazze Şeridi, Batı Şeria, Lübnan ve İsrail'de ölen ve yaralanan askerleri kapsadığı ancak İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) üyelerini içermediği belirtiliyor.


İsrail Savunma Bakanlığı, açıkladığı sayılar ile İsrail ordusunun verileri arasındaki farkın nedenine ilişkin ise bir açıklık getirmedi.



#israil
#ordu
#gazze

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