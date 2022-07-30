Dünya Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

Milli Savunma Bakanlığı: 25 terörist etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:34
Milli Savunma Bakanlığı: 25 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Saldırı girişiminde bulunan 2'si üst düzey 15 terörist etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:45
Saldırı girişiminde bulunan 2'si üst düzey 15 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde 'Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi' ifadelerini kullandı.

MSB 2 PKK'lı teröristin daha öldürüldüğünü duyurdu: Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz
OYNAT 00:56
MSB 2 PKK'lı teröristin daha öldürüldüğünü duyurdu: Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam e eceğiz' ifadelerine yer verildi.

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