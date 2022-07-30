​Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."

Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!



Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/H3mgEt6lOm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 30, 2022

OYNAT 00:45 Saldırı girişiminde bulunan 2'si üst düzey 15 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde 'Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2'si sözde üst düzey yönetici olmak üzere 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi' ifadelerini kullandı.



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