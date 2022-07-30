​Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."
Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/H3mgEt6lOm
Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!